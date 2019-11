Cine ar putea fi unul dintre viceprimarii Capitalei - Detalii

CHIȘINĂU, 15 nov - Sputnik. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, i-a propus fostului său contracandidat Victor Chironda funcția de viceprimar al Chișinăului. De acest lucru a anunțat Chironda pe Facebook. Acesta a scris că a acceptat propunerea de a ocupa funcția de viceprimar al municipiului Chișină. El va fi responsabil de Urbanism și Mobilitatea Urbană.

”Am stabilit cu primarul general, Ion Ceban, că voi avea un mandat cu atribuții depline, pentru un domeniu clar delimitat de activitate. Obiectivul meu este să planific și să livrez municipiului Chișinău o mobilitate mai bună în 4 ani de mandat: un transport public mai eficient și mai confortabil, trotuare comode și accesibile, o infrastructură pentru biciclete decentă, spații publice amenajate corect, o documentație de urbanism modernă și realistă. În campania electorală, eu și echipa mea nu am făcut politică, ci am promovat problematica dezvoltării urbane și am oferit viziune și soluții pentru planificarea urbană și dezvoltarea unei mobilități urbane durabile”, a scris Chironda pe Facebook.

Victor Chironda la alegerile locale generale din 20 octombrie a candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Mișcării Social-Politice „Forța Nouă”. Victor Chironda este activist civic, expert în dezvoltare urbană și transport public. La 3 iulie 2019, el a devenit consilier municipal din partea Blocului „Platforma Popular Europeană din Moldova – Iurie Leancă”.