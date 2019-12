Neînțelegeri și replici dure în dialogul dintre reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului

CHIȘINĂU, 17 dec – Sputnik. Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea îl acuză pe reprezentantul Tiraspolului, Vitali Ignatiev, de cinism și aroganță. Mai mult, vicepremierul spune că, dacă așa numitul ministru de Externe din regiunea transnistreană nu va da dovadă de maturitate, va fi nevoit să găsească un alt partener.

„Sper că dl Ignatiev să crească până la nivelul așteptărilor locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Altfel va trebui să găsim un partener de dialog matur, care știe să pună interesul comunității mai sus de interese înguste, complexe și frustrări de adolescent”, scrie Alexandru Flenchea pe pagina sa de Facebook.

Nemulțumirea vicepremierului vine după ce ieri, cei doi au avut o întâlnire pentru a ajunge la un compromis privind semnarea protocolului rundei de negocieri în formatul ”5+2” de la Bratislava.

„Din păcate, nu am un interlocutor responsabil la această oră. Am pretins că nu observ aroganța și cinismul numai pentru că am jurat pe Constituție să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, precum și integritatea Moldovei”, precizează Flenchea.

Vicepremierul mai spune că la ministeriala OSCE, după negocieri dificile, au reușit să convingă partenerii din 5+2 și toate 57 de state să voteze declarația pentru Moldova în formula pe care s-a insistat.

Reprezentanții Tiraspolui refuză deocamdată să agreeze formula finală de compromis a protocolului rundei de negocieri ”5+2” de la Bratislava, fiind nemulțumiți de prioritățile dialogului dintre Chișinău și Tiraspol stipulate în document.