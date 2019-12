Ce spune vicepremierul pentru reintegrare despre federalizarea Republicii Moldova

CHIȘINĂU, 21 – Sputnik. Un plan de federalizare a Republicii Moldova nu există și nici putem vorbi despre o astfel de strategie. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, invitat în studioul Sputnik Moldova. Vicepremierul spune că în perioada sa de mandat se va conduce strict de Constituție și Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului (Transnistria), adoptată de Parlament în data de 22.07.2005.

„Atunci când am obținut mandat în cadrul acestui Guvern, eu am depus un jurământ, cu mâna pe Constituție și am jurat să respect Constituția și legile țării. Nu sunt omul care încalcă legile țării, chiar și fără jurământ, dar mai ales în cazul unui jurământ”, a menționat Alexandru Flenchea.

Vicepremierul a mai spus că federalizarea este în afara agendei și în afara discuțiilor.

„Există o platformă, care se numește mecanism de coordonare a pozițiilor și politicilor la nivel înalt între ramurile puterii de stat. În cadrul Platformei avem întâlniri lunare. Ne-am adunat înaintea rundei de negocieri în formatul 5+2 de la Bratislava, altădată a fost înaintea conferinței de la Bavaria, înaintea Consiliului ministerial OSCE. În cadrul acestor discuții am prezentat planurile noastre, prioritățile, am prezentat pozițiile fiecărui membru al Platformei. Atunci când am semnat, la Bratislava, documentul care ulterior a devenit declarația privind procesul de negocieri în formatul 5+2, știam că în spate am poziția consolidată a tuturor ramurilor puterii în stat”, a conchis vicepremierul.

De precizat, zilele trecute reprezentanții Blocului ACUM l-au acuzat pe președintele Igor Dodon, precum și pe membrii PSRM de o politică antistatală promovată în problema conflictului transnistrean, în contextul situației din Ucraina.