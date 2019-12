Maia Sandu nu mai are susținerea lui Andrei Năstase

CHIȘINĂU, 22 dec – Sputnik. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr s-a reunit astăzi în ședința Consiliului Politic Național pentru a decide acțiunile de mai departe și strategia cu care va aborda campania prezidențială de anul viitor.

Președintele formațiunii, Andrei Năstase, a declarat în cadrul conferinței de presă că PPDA va identifica propriul candidat pentru funcția de președinte al țării.

„Platforma DA are și va înainta un candidat pentru alegerile prezidențiale. De asemenea, Platforma DA este gata să susțină un candidat unic nepartinic pentru a face un front național, un front larg, care să ne ajute să scăpăm de Dodon precum am scăpat de Plahotniuc”, a punctat Andrei Năstase după ședința Consiliului Politic Național.

Declarațiile lui Năstase vin să reconfirme informațiile că PPDA și partidul Maiei Sandu, PAS, nu mai formează o echipă, iar animozitățile în sânul blocului electoral iau amploare. Anterior, Maia Sandu spunea că formațiunea sa ar fi înregistrat un scor mai bun la alegerile locale dacă mergea separat, nu în bloc.

“Nu am prea discutat cu domnul Năstase în ultima vreme, după ce s-a întâmplat căderea Guvernului, după ce a pierdut Chișinăul, dânsul și-a mai luat o pauză. Deci în ultimele două, trei săptămâni nu am vorbit cu el. Alegerile locale au provocat sau au crescut mai mult anumite breșe, pentru că noi am mers împreună în toată țara și a fost un proces dificil de selectare a candidaților comuni, pentru că nu e vorba doar de 50 de oameni, și la 50 de oameni când faci lista pentru parlamentare, oricum este complicat. Noi credem că am fi avut un scor mai bun în unele localități, dacă era să fim lăsați să mergem cu candidații noștri, ei probabil cred invers. Este firesc într-un fel, dar este tare important să nu permitem ca aceste animozități să crească în supărări mai mari și să provoace anumite înțelegeri”, a declarat Sandu la un post de televiziune.

La alegerile locale din 2019, blocul ”Acum” a câștigat 172 de primării, în timp ce Partidul Democrat are 261 de primari aleși.