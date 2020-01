Igor Dodon a avut o întrevedere cu delegația Departamentului de Stat al SUA - Video

CHIȘINĂU, 28 ian - Sputnik. Șeful statului a avut astăzi o întrevedere cu delegația Departamentului de Stat al SUA, condusă de Jorgan K. Andrews, asistentul adjunct al Secretatului de Stat din cadrul Biroului pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii și Alan Purcell, asistentul adjunct al Secretarului de Stat din cadrul Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Igor Dodon s-a întâlnit cu delegația Departamentului de Stat al SUA

La întrevedere a participat și Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în țara noastră, Dereck J. Hogan.

”În cursul dialogului am discutat aspecte ale colaborării bilaterale în mai multe domenii de interes reciproc, inclusiv consolidarea statului de drept și a bunei guvernări, implementarea reformelor etc. Am reiterat că dialogul strategic stabilit între țările noastre oferă cadrul necesar pentru consolidarea în continuare a cooperării bilaterale dintre Republica Moldova şi SUA și am salutat activitatea grupurilor de lucru instituite în cadrul Dialogului strategic, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Președintele a exprimat gratitudine pentru sprijinul SUA în promovarea reformelor în domeniul justiției, combaterea corupției, consolidarea capacităților instituționale ale ministerelor și agențiilor din Republica Moldova. Șeful statului a subliniat că implementarea reformei justiției și lupta cu corupția este o prioritate pentru actuala guvernare, menționând că aceste obiective vor fi realizate consecvent și transparent.