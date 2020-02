Igor Dodon: „Fără malul drept al Nistrului, Transnistria nu are viitor” - Video

CHIȘINĂU, 7 feb – Sputnik. Președintele Igor Dodon a declarat că integrarea economică a celor două maluri ale Nistrului practic s-a produs. În opinia sa, „Transnistria nu are viitor fără Moldova”. Șeful statului a spus că autoritățile de la Chișinău sunt de acord să ofere autonomie malului stâng, dar că regiunea transnistreană nu va obține independența.

Președintele moldovean a făcut declarațiile vineri, 7 februarie, răspunzând unor întrebări ale cetățenilor, în cadrul unei noi ediții săptămânale a proiectului său video „Președintele Răspunde”. Un cetățean i-a reproșat șefului statului, printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare, că „vorbește mult despre Transnistria, dar nu face nimic”.

„Noi suntem o singură țară. Dragi locuitori de pe malul stâng al Nistrului, noi toți suntem cetățeni ai Republicii Moldova. Aproape 300 de mii de locuitori ai Transnistriei au primit buletine de identitate, document eliberat oficial de Chișinău. Trebuie să înțelegeți că fără Moldova, fără malul drept al Nistrului, Transnistria nu are viitor”, a spus Igor Dodon.

Procesul de integrare a celor două maluri ale Nistrului este în desfășurare, a adăugat șeful statului, iar integrarea economică practic s-a realizat. Regiunea transnistreană exportă 40% dintre produsele sale în UE, prin posibilitățile oferite de Chișinău, iar alte 30% din mărfurile transnistrene se vând pe malul drept al Nistrului.

„Nu știu dacă mass-media din Transnistria vă spune sau nu, dar vreo 70% din toată producția din Transnistria, direct sau indirect, este legată cu Chișinăul. Ce am în vedere: 40% din producția voastră este exportată în Uniunea Europeană, datorită posibilităților pe care Chișinăul vi le-a oferit și vouă. Chiar dacă anumite aspecte nu corespund cerințelor ce ne-au fost formulate de partenerii noștri de la Bruxelles. Alte 30% din produsele voastre le vindeți consumatorilor de pe malul drept. Așadar, 70% din tot ce produceți are legătură cu Chișinăul. Practic, integrarea economică am realizat-o deplin. Trebuie să mai rezolvăm problema cu băncile și este realist să o rezolvăm”, a spus Igor Dodon.

Președintele a apreciat că „în ultimii 2-3 ani” s-a făcut „un progres serios în rezolvarea unor chestiuni pentru oamenii simpli” de pe malul stâng al Nistrului. Astfel, Chișinăul a recunoscut diplomele de studii eliberate în regiunea transnistreană, au fost introduse numerele de înmatriculare neutre pentru transportul auto de pe malul stâng al Nistrului, astfel încât acesta să poată circula în spațiul UE.

„Cineva poate spune că nu am rezolvat problema până la capăt, dar haideți să vorbim sincer: cu numere transnistrene este imposibil să traversezi frontiera cu România spre Europa. Deocamdată, este posibil să mergeți în Ucraina, dar și ucrainenii au declarat că, la o anumită etapă, vor restricționa acest lucru. Noi am fost cei care v-am propus să găsim o soluție și să începem procedura eliberării numerelor neutre”, a menționat Igor Dodon.

Președintele a mai anunțat că „din 1 martie, trebuie să rezolvăm problema legăturii telefonice”.

„Nu înțeleg de ce, deocamdată, colegii de pe malul stâng nu sunt de acord cu ce am propus noi. Noi am convins „Orange”, „Moldcell”, am găsit o ieșire din situație, ca să nu existe acest roaming, care este de zeci de ori mai scump decât atunci când telefonezi din Chișinău la Moscova”, a menționat șeful statului.

Igor Dodon a spus că autoritățile de la Chișinău fac „tot ce le stă în puteri pentru a apropia cele două maluri ale Nistrului”. „Este o tactică a pașilor mici pentru rezolvarea problemelor oamenilor simpli”, a explicat președintele.

Chișinăul, a menționat Igor Dodon, este de acord să-i ofere statut de autonomie regiunii transnistrene, dar o asemenea decizie politică poate fi luată după ce partea transnistreană va accepta discuțiile la masa negocierilor.

„Noi suntem gata să oferim garanții, noi suntem gata să oferim autonomie, dar cum să facem asta? Trebuie să decidem în cadrul negocierilor. Nimeni nu va decide asta pentru noi, stimați prieteni din stânga Nistrului. Nimeni nu va decide, nici americanii, nici rușii, nici europenii, nimeni”, a declarat Igor Dodon.

Președintele a subliniat că părțile „trebuie să se așeze la masa negocierilor, să recunoaștem că viitorul nostru este împreună, pentru că nu va exista independența acestei regiuni” și „singura soluție este să fim împreună”.