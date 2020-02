O nouă coaliţie în Parlament? Cine ar putea determina apariţia acesteia

CHIŞINĂU, 10 feb - Sputnik. Pentru a putea să conteze pe finanţare europeană, Partidul Socialiştilor, posibil, va fi nevoit să ajungă la o alianţă cu Blocul ACUM. După cum consideră politologul Roman Mihăieş, şansele că vor reuşi să constituie iarăşi o coaliţie nu sunt prea mari, dacă e să vorbim de bloc în componenţă lui deplină.

Există însă şi o altă variantă, mai verosimilă: cooperarea cu partidul Maiei Sandu, fără participarea lui Andrei Năstase. În afară de Sandu, în noua coaliţie ar mai putea intra şi o parte a Partidului Democrat, a declarat recent Mihăieş în studioul Sputnik Moldova.

„Există ipoteza că o parte a democraţilor în frunte cu Dumitru Diacov şi Pavel Filip îi este loială preşedintelui Igor Dodon. O altă parte i-a rămas însă loială fostului lider de partid Vlad Plahotniuc. Dacă această ipoteză este corectă, atunci ar putea fi posibilă o astfel de coaliţie: socialiştii, o parte din democraţi şi o parte a Blocul ACUM în frunte cu Maia Sandu”, a opinat Mihăieş.

După cum a menţionat politologul, Năstase în această coaliţie în mod evident nu-şi are locul deoarece principalul său rival el îl vede anume în actualul preşedinte al ţării. În ceea ce o priveşte pe Maia Sandu, ea are poziţii destul de puternice în aspectul susţinerii internaţionale. Un factor important aici este susţinerea Angelei Merkel, pe care Sandu o are.

Referindu-se la probabilitatea că o astfel de coaliţie va fi totuşi creată, Mihăieş a menţionat că „o astfel de construcţie trebuie luată în considerare”.

„În politica moldovenească trebuie conştientizat un lucru – politicienii noştri depind într-o măsură foarte mare de forţele externe. Alianţa dintre socialişti şi ACUM a fost creată în iunie prin mijlocirea Rusiei, Germaniei şi SUA. Nu este exclus că aceleaşi forţe sau oricare alte forţe ar putea determina apariţia unei alianţe în care vor intra o parte din ACUM, o parte a democraţilor şi Partidul Socialiştilor”, a conchis expertul.

Aceste supoziţii ale analistului sunt confirmate parţial chiar de democraţi, care au declarat acum câteva zile că ar fi gata să negocieze intrarea la guvernare.

Fiind întrebat dacă este gata să discute formarea unei coaliții de guvernare cu Partidul Socialiștilor (astăzi democrații doar susțin prin vor un guvern minoritar socialist – n.n.), liderul democraţilor, Pavel Filip a afirmat că PD este gată să poarte astfel de discuții, menţionând însă că acestea nu au fost demarate deocamdată.

Filip a spus că ar accepta crearea unei coaliții în condițiile în care democraţii vor obține locuri în guvern și pârghii administrative.