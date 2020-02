Premierul Chicu, despre creditul oferit de Rusia: Nu implică condiționalități

CHIȘINĂU, 12 feb - Sputnik. Premierul Ion Chicu a vorbit după ședința de astăzi a Guvernului despre creditul oferit de Federația Rusă țării noastre. Acesta a reiterat faptul că acest împrumut a fost oferit fără condiționalități, altele decât cele financiare.

”Noi am discutat de o linie de credit de 500 de milioane de dolari. La etapa actuală, după ce am făcut evaluările capacității noastre de valorificare timp de un an, pentru anul 2020, și ne trebuie 200 de milioane. Asta va fi prima tranșă și va fi accesată din contul acestui credit suveran. Este vorba de alocarea acestor bani fără condiții, altele decât financiare. Este un împrumut care vine în bugetul de stat și care este valorificat exclusiv conform legislației noastre fără a acorda preferințe, dacă vorbim de construcția drumurilor”, a precizat premierul Ion Chicu.

Ion Chicu a mai precizat că acum autoritățile de la Chișinău poartă negocieri cu Federația Rusă în ceea ce privește termenul de valorificare a creditului și dobânda cu care va fi oferit.

”Acum discută despre dobândă, despre termenul de valabilitate a acestui credit. La fel, dobândă avantajoasă. Noi am declarat acest lucru”, a precizat premierul.

Banii vor fi folosiți pentru implementarea unor proiecte mari de infrastructură.