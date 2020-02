Reacția lui Filip după anunțul făcut de Candu - detalii

CHIȘINĂU, 19 feb - Sputnik. Liderul PDM Pavel Filip a făcut o declarație imediat după anunțul făcut de Candu privind părăsirea fracțiunii Parlamentare și a Partidului Democrat din Moldova.

”Am luat act de anunțul făcut de acest grup de colegi de a părăsi PDM. Era o decizie previzibila, având in vedere anumite evenimente din ultimele luni. E vorba de mai mult decât diferențe de viziuni între partid și acest grup și cred ca decizia lor este una optima, care va ajuta atât PDM cât și acest grup de colegi sa evolueze mai departe, inclusiv printr-o posibila colaborare in viitor pe proiecte de interes comun. În acest moment sunt la București, unde am mai multe întâlniri oficiale, seara voi reveni la Chisinau, se va reuni conducerea partidului și vom prezenta poziția noastră oficială”, a scris Filip pe pagina sa de Facebook.

