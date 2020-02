Ion Chicu i-a asigurat de sprijinul său pe reprezentanții unei companii din România

CHIȘINĂU, 20 feb – Sputnik. Premierul Ion Chicu s-a întâlnit miercuri, 19 februarie, cu un grup de investitori români, reprezentanți ai companiei „Energo Continent”, care dezvoltă un parc eolian de 180 de MW în sudul Republicii Moldova.

Investitorii i-au spus premierului că, pentru a continua finanțarea și implementarea proiectului, au nevoie de confirmarea autorităților de la Chișinău că acest proiect este necesar și se încadrează în Strategia energetică a Republicii Moldova.

În răspunsul său, Ion Chicu i-a asigurat pe investitorii români „de tot sprijinul Guvernului în finalizarea construcției parcului eolian și livrarea energiei electrice verde către consumatori”, potrivit unui comunicat de presă al Executivului.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Întrevederea lui Ion Chicu cu investitori români

Reprezentanții companiei „Energo Continent” au afirmat că proiectul va fi funcțional în 2022 și că estimează o producția anuală ce poate asigura aproximativ 15% din consumul anual de energie al Republicii Moldova.

„Salutăm și vrem să atragem cât mai mulți investitori în Republica Moldova, mai ales când e vorba despre energie regenerabilă. Sunt gata să acord orice suport. Mă bucur că vedeți Moldova ca potențial de investiție. Suntem convinși că dacă vom crea o bază economică solidă, atunci rezolvăm o mare parte din problemele confruntate de țara noastră”, a declarat Ion Chicu, citat în comunicatul oficial.

Proiectul „180 MW Vulcănești Wind Project in the Republic of Moldova” a fost inițiat în anul 2010, în colaborare cu Fondul de Investiții „InfraVentures” al IFC, care este o divizie de investiție a Băncii Mondiale. Pentru operarea și mentenanța celor 60 de turbine electrice vor fi angajați în jur de 70 de oameni.