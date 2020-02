Filip: Acțiunile celor șase deputați care au plecat din PDM sunt coordonate din exterior

CHIȘINĂU, 25 feb - Sputnik. Președintele Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, a fost invitat în studioul Sputnik Moldova. Politicianul a vorbit despre strategia formațiunii după plecarea celor șase deputați din fracțiunea parlamentară și din partid, a spus dacă va ajunge sau nu PDM la guvernare după alegerile prezidențiale și dacă urmează sau nu o alianță cu PSRM.

”Partidul Democrat rămâne a fi o forță politică, în programul căreia este foarte clar scrisă doctrina și viziunea acestui partid. Noi suntem un partid social democrat. Pentru noi nu există alte planuri - A, B, C. Nu avem decât un singur plan – calea europeană pentru Republica Moldova”, a declarat Pavel Filip în studioul Sputnik Moldova.

Pavel Filip a declarat că Partidul Democrat a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. O bună parte din partenerii de dezvoltare, dar și membrii partidelor politice din Moldova și-au pierdut încrederea în membrii formațiunii.

”Atunci când PDM era în situația că nimeni nu discuta cu noi, nici din partenerii politici interni, dar nici partenerii externi, începând cu Rusia, România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, s-au unit toți împotriva Partidului Democrat. Astăzi PDM a devenit o forță politică importantă și, în principiu, sunt deschiși față de noi absolut toți. Vorbesc de clasa politică din Chișinău, dar și de partenerii externi”, a precizat Filip.

Președintele PDM s-a referit și la plecarea celor șase deputați din partid. El a precizat că nu a fost deloc o surpriză pentru el decizia acestora pentru că disensiunile apăruse cu o lună înainte ca ei să-și anunțe plecarea.

”L-am întrebat pe domnul Candu care este implicarea domnului Plahotniuc în acest proiect pentru că cunoaștem că aceștia sunt cei mai apropiați oameni ai lui. Chiar dacă domnul Plahotniuc a declarat că se retrage din fruntea partidului și din Parlament, din câte vedem nu s-a retras cu totul din activitatea politică. Eu cred că este cert pentru toată lumea că acești colegi nu acționează pe cont propriu, dar sunt conduși cumva din afară. Cred că acesta este tandemul Plahotniuc - Șor. Eu cred că nu au scopul de a crea un partid politic. Și-au luat și denumirea Pro-Moldova, un slogan care corespunde cu cel al PDM. Este cert că este orientat spre distrugerea PDM”, a mai adăugat Pavel Filip.

Pavel Filip a dat asigurări că Partidul Democrat Moldova este gata să discute cu toate partidele politice.

”Partidul Democrat este deschis spre dialog. Noi n-o să procedăm cum au făcut alții. Am văzut cum nu-și dădeau mâna unii cu alții, iar după asta i-am văzut bând ceai la Președinție. Suntem gata pentru dialog cu orice forță politică în Parlament. Noi nu avem oferte până în ziua de azi. Am oferit vot de încredere acestui Guvern. Nu suntem într-o coaliție cu PSRM. Vrem mână liberă să votăm ceia ce considerăm că este ok., iar ceea ce nu se încadrează în albia intereselor cetățenilor, din punctul de vedere al PDM, noi nu vom vota”, a mai precizat Pavel Filip.

Amintim că șase deputați PDM au anunțat că pleacă din fracțiunea democraților, dar și din partid. Este vorba despre Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, Vladimir Cebotari, Eleonora Graur, Corneliu Padnevici și Grigore Repesciuc. Aceștia au constituit grupul parlamentar ”Pro-Moldova”.