Comisia Europeană atacă creșterea pensiilor din România

BRUXELLES, 24 feb - Sputnik, Daniela Porovăț. Comisia Europeană (CE) spune că noua lege a pensiilor este principalul factor al creşterii rapide a deficitului general guvernamental care este proiectat la 6,1% din PIB în 2021. De aici ar veni și riscurile ridicate la adresa sustenabilităţii bugetare.

Curios că aceeași Comisie nu vede banii aruncați pe importurile de armament și pe alte asemenea cheltuieli inutile, dar, indicând creșterea pensiilor ca și cauză a deficitului bugetar, dă muniție viitoarelor guverne să plafoneze pensiile, afectând astfel cea mai vulnerabilă categorie de populație.

Potrivit Comisiei, ratingurile României sunt la limita inferioară a categoriei "investment grade" (recomandat pentru investiţii), cu un rating "BBB minus" sau echivalent al datoriei suverane din partea celor trei mari agenţii de evaluare financiară, evaluările fiind mult mai sensibile la viitoarea direcţie a politicii fiscale.

Valoarea indicatorului de detectare timpurie a stresului fiscal ("SO"), care evaluează riscul într-un an, este sub nivelul critic.

Comisia consideră că eşecul adoptării unor măsuri fiscale corective, compensând şi/sau modificând majorările semnificative programate ale pensiilor, constituie un risc negativ major la adresa ratingurilor României. De fapt, în 10 decembrie 2019, S&P a înrăutăţit perspectiva ratingului României de la stabilă la negativă exact din aceste motive, arată raportul de țară.

Datoria publică a României ar urma să crească semnificativ, iar decalajul sustenabilităţii bugetare pe termen mediu ar urma să se extindă, ducând la riscuri ridicate la adresa sustenabilităţii datoriei pe termen mediu.

Astfel, până în 2030, datoria ar urma să depăşească 90% din PIB. Deficitul fiscal ridicat şi majorarea costurilor din cauza îmbătrânirii populaţiei cauzează riscuri ridicate la adresa sustenabilităţii bugetare pe termen lung, avertizează Comisia Europeană, care arată astfel cu degetul și pe cine îi consideră ”vinovați” de situația grea a finanțelor țării: pe bătrâni.

