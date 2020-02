Procedura de indexare a pensiilor a fost modificată: Ce schimbări a operat Parlamentul

CHIȘINĂU, 27 feb - Sputnik. După ce în luna decembrie a anului trecut Parlamentul a adoptat inițiativa care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, astăzi Legislativul a operat modificări la formula de calcul.

Dacă proiectul adoptat în decembrie prevedea că ”indexarea la 1 aprilie se efectuează în conformitatea cu media indicelui prețurilor de consum pe ultimii 3 an”, inițiativa adoptată astăzi în primă lectură prevede că la 1 aprilie coeficientul de indexare va fi egal cu inflația înregistrată în ultimul semestru al anului precedent indexării. Iar la 1 octombrie, coeficientul de indexare va constitui inflația înregistrată în primul semestru al anului în curs.

Autorii proiectului pledează pentru introducerea „principiul egalității”.

”Mecanismul de indexare propus prin acest proiect de lege se va aplica pentru toate prestațiile sociale, inclusiv plățile capitalizate, îndemnizațiile de dizabilitate survenite în urma unui accident de muncă și compensațiile bănești lunare stabilite participanților la lichidarea avariei de la Cerbobîl”, se menționează în proiectul de lege.

Gata cu privilegiile pentru judecători și procurori

O altă modificare prevede că indexarea pensiilor pentru judecători și procurori nu se va face în funcție de evoluţia salariilor, ci conform criteriilor comune pentru toți pensionarii.

În prezent, legislația în vigoare stabilește că judecătorul care a atins vârsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a activat în funcţia de judecător, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă. Aceasta este egală cu 55% din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani - de 3%. Totuși, în total, pensia nu poate să fie mai mare decât 80% din salariul mediu lunar.