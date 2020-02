Încă un deputat PDM părăsește formațiunea lui Filip: Cu lacrimi în ochi pleacă la Candu

CHIȘINĂU, 29 feb – Sputnik. Dumitrul Diacov a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook.

"Acum câteva minute, m-a sunat colegul de fracțiune Gheorghe Brasovschi. Cu lacrimi în ochi, cerându-și scuze, mi-a spus că părăsește fracțiunea și se alătură grupului Candu. Am încercat să-i lămuresc, să-l conving. Am înțeles că totul deja e rezolvat. A plâns el, am plâns și eu! Mare tragedie! Când înțelegi și nu poți face nimic!", a scris fondatorul Partidului Democrat din Moldova.

Câteva minute mai târziu, și Gheorghe Brasovschi a confirmat pe Facebook că părăsește partidul lui Diacov și Filip.

"Ultimele evoluții în Partidul Democrat din Moldova m-au determinat să iau o decizie foarte grea, dar asumată. Declar că am decis să părăsesc fracțiunea Partidului Democrat din Moldova și echipa PDM", a anunțat deja fostul deputat democrat.

"În ultimii ani, în echipa Partidului Democrat am reuşit să facem multe lucruri frumoase, să realizăm fapte concrete şi să aducem încrederea oamenilor în viitor. Din păcate, în prezent, nu mai am o susținere necesară în cadrul partidului pentru a continua să muncesc în această direcție", a scris el.

Totodată parlamentarul Gheorghe Brașovschi a anunțat că aderă la grupul parlamentar Pro Moldova, condus de Andrian Candu.

"Pentru a putea realiza, în continuare, angajamentele asumate față de cetăţeni, am decis să mă alătur colegilor mei din grupul parlamentar PRO MOLDOVA, condus de Andrian Candu. Am toată încrederea că împreună vom putea continua proiectele concrete pentru un viitor european al ţării noastre! Declar că voi rămâne, în continuare, ancorat la nevoile și grijile cetățenilor din raionul Sângerei, cât și din cele 6 primării din raionul Florești, voi continua să susțin din răsputeri echipa locală exclusiv în interesul și alături de oameni!", a mai anunțat Gheorghe Brașovschi.

Cine este Gheorghe Brașovschi

Judocan și maestru în sport, Gheorghe Brașovschi a ajuns deputat în 2011 pe lista Partidului Democrat din Moldova (PDM). La alegerile din 24 februarie 2019 a candidat ȋn Circumscripția uninominală nr. 12 - Sângerei, unde a și câștigat, păstrându-și, astfel, un loc în fracțiunea democraților din noul Parlament.

Până să ajungă deputat, a fost mai mulți ani la rând primar de Sângerei, orașul lui de baștină. Mai exact, a administrat orașul în perioada 2003-2011, dar și în perioada 2015-2019.

Din iulie 2009 face parte din staff-ul PDM și s-a implicat activ în campaniile electorale ale partidului, în special, la Sângerei.