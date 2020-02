Cum a reacționat Pavel Filip la plecarea unui alt deputat democrat din partid

CHIȘINĂU, 29 feb – Sputnik. Președintele Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, a avut o reacție dură după ce un alt deputat a anunțat că părăsește fracțiunea, dar și echipa PD.

În opinia sa, plecarea deputatului Gheorghe Brașovschi era decisă de la bun început, dar a fost amânată pentru câteva zile pentru a da senzația unor plecări continue din partid.

”Sponsorii “au decis să contribuie cu bani proprii și au adunat”... tocmai 7 deputați. Azi au mai “curățat” PDM de unul, care era de la bun început în grupul plecat, însă l-au mai lăsat câteva zile pentru diversitate, ca să pară în mod fals că plecările sunt în cascadă”, a scris Filip pe pagina sa de Facebook.

Amintim că, aseară, președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a anunțat că deputatul democrat Gheorghe Brașovschi părăsește această formațiune și se alătură grupului Candu.

Filip: Acțiunile celor șase deputați care au plecat din PDM sunt coordonate din exterior>>>

”Cu lacrimi în ochi, cerându-și scuze, mi-a spus că părăsește fracțiunea și se alătură grupului Candu. Am încercat să-i lămuresc, să-l conving. Am înțeles că totul deja e rezolvat. A plâns el, am plâns și eu! Mare tragedie! Când înțelegi și nu poți face nimic!", a scris fondatorul Partidului Democrat din Moldova.

După cum se vede, șeful formațiunii, Pavel Filip, este însă mai puțin lacrimogen și nu pare să regrete plecarea foștilor colegi. Mai mult, el afirmă că în acest fel are loc ”curățarea” rândurilor formațiunii de cei care au venit în formațiune pentru bani.

”Resetarea PDM merge bine: cei care au venit în partid pentru bani au înțeles că acea epocă s-a încheiat și nu-și mai găsesc locul în PD, așa că pleacă de bună voie”, a punctat el.

Gheorghe Brașovschi a confirmat pe Facebook că părăsește partidul lui Diacov și Filip, menționând că ”ultimele evoluții în Partidul Democrat din Moldova” l-au determinat să iau o decizie foarte grea, dar asumată.

"În ultimii ani, în echipa Partidului Democrat am reuşit să facem multe lucruri frumoase, să realizăm fapte concrete şi să aducem încrederea oamenilor în viitor. Din păcate, în prezent, nu mai am o susținere necesară în cadrul partidului pentru a continua să muncesc în această direcție", a scris el.

Totodată parlamentarul Gheorghe Brașovschi a anunțat că aderă la grupul parlamentar Pro Moldova, condus de Andrian Candu.

Amintim că șase deputați PDM au anunțat că pleacă din fracțiunea democraților, dar și din partid. Este vorba despre Andrian Candu, Sergiu Sârbu, Vladimir Cebotari, Eleonora Graur, Corneliu Padnevici și Grigore Repesciuc. Aceștia au constituit grupul parlamentar ”Pro-Moldova”.