Dezvăluirile unui deputat: Cineva dorește o „alianță Șor-Candu-Sandu” – Video

CHIȘINĂU, 4 mar – Sputnik. În Parlament se fac încercări de constituire a unei „alianțe Șor-Candu-Sandu”, inclusiv prin atragerea unor deputați din PDM, a afirmat deputatul socialist Vlad Bătrâncea, vicepreședinte al Legislativului, la un briefing susținut miercuri, 4 martie.

La rândul său, Partidul Socialiștilor (PSRM) este ferm decis să constituie o majoritate stabilă cu PDM în Parlament, astfel încât să-și poate îndeplini promisiunile electorale, a declarat Vlad Bătrâncea.

În opinia sa, „încercarea de a crea o alianță Șor-Candu-Sandu în Parlamentul Republicii Moldova” este „lipsită de conținut și creativitate”.

”Nu credem în acest proiect, nu credem că are șanse. Nu are nicio acoperire politică. Vedem astăzi cum în Parlament această coaliție destul de stranie propune în comisii subiecte legate de aeroporturi, miliarde... Înțelegem că există astăzi o încercare de a corupe deputați din Partidul Democrat, probabil că sub genericul domnului Șor”, a adăugat Bătrâncea.

„Noi, socialiștii, înțelegem foarte bine că ne-am asumat răspunderea pentru Guvern și suntem dispuși să asigurăm și pe mai departe majoritatea parlamentară, pentru ca acest guvern să realizeze proiecte ambițioase în economie, infrastructură, pe plan social”, a mai declarat parlamentarul PSRM.

Notăm că PSRM a convocat pe 4 martie Consiliul Republican al formațiunii, în cadrul ședinței constatându-se necesitatea stabilirii unui parteneriat politic cu PDM, pentru crearea unei majorități parlamentare confortabile și stabile.

La briefing, Vlad Bătrâncea a deplâns faptul că opoziția parlamentară „încearcă să atragă iarăși Parlamentul în lupte ideologice și geopolitice”, prin subiecte sensibile, precum conflictul de pe Nistru și că „unele forțe politice deja operează cu „noțiuni electorale”.

Potrivit deputatului Bătrâncea, după căderea Guvernului Sandu, în noiembrie 2019, socialiștii au dorit să păstreze un parteneriat cu Blocul ACUM și i-a îndemnat pe fruntașii acestuia „să nu dea foc podurilor”. Însă, în opinia sa, cei din Blocul ACUM „nu sunt interesați de o agendă parlamentară și guvernamentală constructivă, sunt interesați doar de lupta ideologică”.