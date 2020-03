Democrații au decis: Când vor începe dialogul cu socialiștii

CHIȘINĂU, 4 mart – Sputnik. PDM a anunțat cu puțin timp în urmă că va purta discuții pentru revenirea la guvernare. Decizia a fost luată miercuri de către Consiliul Național Politic al formațiunii. Discuțiile urmează să înceapă în următoarele zile, după care partidul va lua o hotărâre în acest sens.

Într-un comunicat de presă se arată că Partidul Democrat condamnă practicile abuzive de intimidare și hărțuire folosite în trecut de fosta conducere a PDM și preluate de foștii membri ai formațiunii care au plecat recent din partid.

”Partidul Democrat înțelege că acțiunea politică a foștilor colegi, ghidată de o frustrare copleșitoare tributară trecutului, este tot atât de sinceră ca și atitudinea fostei conduceri a formațiunii față de problema invalidării alegerilor în Chișinău din 2018 sau față de investigarea fraudei bancare”, se arată în declarația adoptată astăzi de CNP.

În cadrul ședinței, PDM a luat act de faptul că un eventual dialog cu blocul ACUM a eșuat, întrucât liderii acestuia își doresc alegeri anticipate pentru a reveni în Parlament și sunt deja cu gândul la alegerile prezidențiale. PDM consideră că alegerile anticipate nu sunt o soluție și că acestea vor avea efecte negative, pentru că și 2020 ar deveni un an pierdut, la fel ca 2019.

Totodată, se menționează că, întrucât Partidul Socialiștilor și-a manifestat deschiderea pentru un posibil dialog și o guvernare care să împartă responsabilitățile cu PDM, membrii Consiliului Național Politic au delegat și împuternicit reprezentanții Partidului Democrat, care să poarte discuții cu PSRM, în anumite condiții.

„Trebuie să fim sinceri: noi și PSRM avem diferențe majore de ideologie. Și acest lucru va rămâne așa. Partidul Democrat rămâne un partid pro-european. De aceea, în cazul unor eventuale discuții, vom pune în prim plan, ca priorități, parcursul european și o politică externă orientată spre Occident, spre Vest, relații bune cu vecinii România și Ucraina, integritatea teritorială a țării, securitatea statului, inclusiv securitatea și independența energetică, valorile identitare (limba și istoria). Acestea sunt pentru noi linii roșii și numai în aceste condiții pot avea loc anumite discuții”, le-a spus celor prezenți președintele PDM Pavel Filip.

Membrii Consiliului Național Politic au menționat că, în perioada în care a fost la guvernare, Partidul Democrat a demonstrat că poate face lucruri concrete și că are oameni profesioniști în echipă. ”S-o spunem deschis, e criză de oameni în instituțiile statului. Este lipsă de specialiști, mai ales de oameni instruiți și calificați, care înțeleg bine administrarea țării. Acesta a fost și motivul pentru care blocul ACUM a plecat de la guvernare. După ce au dat afară sute de specialiști din ministere, și-au dat seama că nu au cu cine lucra și s-au speriat. PD însă are oameni cu experiență, noi am demonstrat că știm cum și putem să facem fapte pentru oameni”, a declarat liderul PD la eveniment.

PDM spune că discuțiile vor demara în următoarele zile, după care va fi luată o decizie concretă.

Cele trei scenarii ale socialiștilor

Ceva mai devreme, și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a convocat Consiliul Republican pentru a discuta strategia politică și acțiunile pentru perioada următoare

Potrivit unui comunicat de presă, PSRM regretă faptul că foștii parteneri politici din Blocul ACUM nu au răspuns la nenumăratele apeluri de a reveni la dialog și a găsi împreună consensul, care să aducă stabilitatea politică necesară, preferând, în locul dialogului, să insiste pe organizarea alegerilor anticipate, care ne-ar aduce oricum din nou la masa negocierilor, însă cu niște costuri enorme pentru cetățeni și țară.

În aceste condiții, Consiliul Republican al PSRM a analizat cele trei posibile scenarii rămase: 1) menținerea situației actuale, cu un guvern fără suport politic stabil; 2) parteneriat politic cu PDM, care este unicul partid parlamentar deschis dialogului pe această temă; 3) alegeri parlamentare anticipate în luna noiembrie, odată cu cele prezidențiale.

Dintre aceste trei scenarii, socialiștii au spus că înclină spre un parteneriat politic cu democrații, deși menționează că sunt deschiși dialogului cu toate forțele politice.

Cum a comentat situația președintele Dodon

Președintele țării Igor Dodon a comentat situația pe marginea discuțiilor anunțate privind crearea unei alianțe dintre PSRM și PDM.

”Oamenii trebuie să cunoască ce facem mai departe, nu putem să îi ținem în incertitudine - facem coaliție oficială sau mergem la anticipate. De aceea Consiliul Republican al PSRM a dat undă verde pentru discutarea unei coaliții cu PD. Haideți să vedem dacă ne înțelegem, dacă putem semna un acord”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Președintele a spus că o singură întrebare pentru toate forțele politice care fac declarații că vor alegeri parlamentare anticipate: ”Voi sunteți siguri că vreți anticipate?”.

Reacția opoziției

Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au comentat situația, afirmând că este un moment decisiv în traiectoria PDM, care alege între reformă și curățare internă, pe de o parte, și anexare de către Partidul Socialiștilor, pe de altă parte.

Liderul PPDA, Andrei Năstase a declarat la rândul lui că speră că ”într-un final cei de la PD vor avea înțelepciunea să înțeleagă că mai presus de orgoliile și de interesele lor personale și de grup, rămâne a fi această țară”.

Fostul democrat, reprezentantul grupului parlamentar Pro-Moldova Sergiu Sîrbu, a menționat că PDM și PSRM mimează acum niște procese politice, afirmând că deciziile celor două formațiuni sunt luate probabil în același centru de comandă.