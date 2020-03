Diacov, despre negocierile cu PSRM: Vrem garanții că nu vom devia de la cursul european

CHIȘINĂU, 5 mart - Sputnik. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a ieșit în fața presei după discuțiile pe care le-a purtat cu reprezentanții Partidului Socialiștilor. Membrii celor două formațiuni au participat la prima rundă de negocieri în care au fost stabilite condițiile constituirii unei noi alianțe de guvernare dintre PDM și PSRM.

”Discuția a fost într-o atmosfera prietenească. Nu am discutat despre instituții concrete. Am discutat despre direcții de activitate. Prioritatea noastră este să ne implicăm în proiecte ce țin de politica externă”, a precizat Dumitru Diacov.

Președintele de onoare al PDM a vorbit și despre condițiile în care ar accepta o eventuală coaliție cu PSRM. Asta ar însemna ca socialiștii să accepte anumite condiții stabilite de democrați, inclusiv să cedeze anumite funcții.

”Nu am discutat despre candidați. Am făcut schimb de părere referitor la întreaga listă a PDM și am încercat să vedem dacă avem persoane pregătite. Avem oameni pregătiți care au lucrat în toate sectoarele guvernării”, a mai adăugat Diacov.

Dumitru Diacov a precizat că PDM își dorește garanții că nu se va devia de la parcursul european.

”Experiența PDM este vizibilă. În toți acești ani de când existăm ca partid am promovat acest curs politic. Dacă au fost făcute reforme și au fost făcuți primii pași spre integrare europeană - au fost făcuți atunci. Noi ne angajăm și în fața societății și în fața presei să fim stâlpul acestei activități. Noi o să încercăm să recolorăm acest partid”, a mai adăugat președintele PDM.

Amintim că ieri s-a întrunit în ședință Consiliul Republican al PSRM, în care fruntașii socialiști au schițat trei posibile scenarii pentru Republica Moldova și guvernarea ei:

menținerea situației actuale, cu un guvern fără suport politic stabil;

parteneriat politic cu PDM, care este unicul partid parlamentar deschis dialogului pe această temă;

alegeri parlamentare anticipate în luna noiembrie, odată cu cele prezidențiale.

Din cele trei scenarii, socialiștii consideră că parteneriatul politic cu democrații ar fi cel bun pentru Moldova. La puțin timp după ședință Consiliul Republican al PSRM, tot ieri, s-a întrunit și Consiliul Național Politic al PDM, care a delegat și i-a împuternicit pe unii reprezentanți ai formațiunii să poarte discuții cu PSRM, în vederea constituirii unei alianțe de guvernare.