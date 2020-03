Remanieri guvernamentale după semnarea Acordul de guvernare PSRM-PDM: 5 noi miniștri

CHIȘINĂU, 16 mart – Sputnik. Liderul Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, a declarat că semnarea acestui acord este un moment important pentru formațiunea sa, dar și pentru Republica Moldova, mai ales că are loc într-o perioadă de pandemie a coronavirusului.

"Noi am considerat că acum Republica Moldova are nevoie de partidul Democrat. Am spus nu o singură dată că avem mulți oameni buni, profesioniști, experimentați, care au activat în echipe guvernamentale și au demonstrat prin acțiuni concrete potențialul și capacitățile lor", a spus liderul democrat.

El a anunțat că chiar astăzi PDM va propune premierului Ion Chicu și șefului statului Igor Dodon cinci candidaturi "care să preia niște portofolii importante din guvern".

Aceștia sunt:

Cristina Lisnic, care va fi propusă la funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare Țării;

Alexandru Pânzari, care va fi propus la funcția de ministru al Apărăii;

Igor Șarov – la funcția de ministru al Educației, Culturii și Cercetării;

Oleg Țulea – ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene;

Sergiu Răilean - ministru al Economiei și Infrastructurii.