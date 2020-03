Instituirea stării de urgență: Dodon anunță când intră în vigoare

CHIȘINĂU, 16 mart - Sputnik. Președintele cere instituirea stării de urgență. Potrivit lui, decizia va fi examinată în regim de urgență de Guvern și Parlament în următoarele ore.

”Mulți lideri vorbesc în termeni foarte îngrijorători. Țări cu economie puternică cu medicină performantă au scăpat lucrurile de sub control. Deci noi trebuie să fim sinceri și realiști. Moldova este mai vulnerabilă. Trebuie să fim mai precauți mai fermi în acțiuni. Este crucial să răspândim răspândirea virusului ca să nu ajungem la situația ca să scape de sub control. Ne-am adresat cu solicitări de sprijin din partea partenerilor externi. Apăariția cazurilor cu infectare locală arată că trecem la o nouă etapă. Nu o să exităm săî luăm măsuri dintre cele mai restrictive. Spun toate acestea cu un apel la realism la solidaritate si patriotism. Să nu ne îmbulzim la magazine, să nu încurcăm activitatea medicilor. să nu răspîndim știre false și alarmiste, care ne pot îmbolnăvi mai rău ca infecția cu coronavirus. Să-i ajutăm să rămână sănătoși pe bătrâni și după criză. Ajutorul esențial este să nu-i contaminăm chiar noi. Este cinic și criminal să manifestăm neglijența. Gândiți-vă dacă ați făcut totul pentru a-i proteja sau încă mai sunteți în categoria celor care nu li se poate întâmpla nimic. Am luat decizia de a institui starea de urgență.”, a declarat Dodon.

Totodată, Dodon a solicitat ca în câteva ore decizia Comisiei de Sănătate Publică să fie susținută și de Guvern și de Parlament.

Șeful statului a rugat toate băncile să examineze posibilitatea ca să ajute oamenii să facă față efectelor negative.

Totodată, Dodon a făcut apel către cetățeni pentru ca să vă protejați de pericolul contaminării îndemnându-i pe toți să stați acasă!

Polițiștilor și lucrătorilor vamali le-a solicitat să monitorizeze regimul de carantină.