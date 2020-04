Președintele Curții Constituționale a explicat de ce a discutat cu Igor Dodon

CHIȘINĂU, 14 apr – Sputnik. Președintele Curții Constituționale (CC), Vladimir Țurcan, a susținut marți, 14 aprilie, un briefing la care și-a propus să dea o replică „diferitelor interpretări, comentarii și opinii” „neîntemeiate și angajate politic” apărute recent în spațiul mediatic despre convorbirea telefonică pe care a avut-o cu președintele Igor Dodon pe 9 aprilie.

Vladimit Țurcan, fost deputat socialist, a explicat că, în discuție, i-a prezentat lui Igor Dodon consecințele juridice ale suspendării Legii nr. 56 din 2 aprilie, ca urmare a deciziei Curții Constituționale din 9 aprilie 2020.

„I-am explicat președintelui Igor Dodon că, în cazul suspendării acestei legi, prevederile conținute nu pot fi aplicate. Am făcut acest lucru pentru că am considerat că șeful statului trebuie să aibă o explicație din prima sursă. Nu am mai discutat cu președintele Dodon altceva”, a declarat președintele Curții Constituționale.

Totodată, Vladimir Țurcan a explicat că s-a abținut de la participarea la ședința Curții Constituționale din 13 aprilie „pentru a înlătura orice suspiciune la adresa independenței și imparțialității” instanței.

Reamintim că, pe 13 aprilie, CC a declarat neconstituțională Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 cu privire la instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative. Este o lege pentru care Guvernul Republicii Moldova și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului.

