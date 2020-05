Igor Dodon: "Voi face tot posibilul ca să evităm alegerile parlamentare anticipate"

CHIȘINĂU, 7 mai – Sputnik. Președintele Igor Dodon a fost întrebat de jurnaliști dacă este adevărat că premierul Ion Chicu ar urma să-ți dea demisia. Șeful statului a spus că sunt niște zvonuri lipsite de temei.

"Pasărea mălai visează. Cu domnul prim-ministru am discutat jumătate de oră în urmă și nu am auzit despre demisii sau altceva. Eu în calitate de președinte voi face tot posibilul ca, în acest an, să aibă loc aibă loc alegeri prezidențiale cum este planificat și să nu avem o nouă criză politică, alegeri parlamentare anticipate. Asta pentru că ar însemna căderea Guvernului și o situație de instabilitate pe minim 6-7 luni", a declarat Igor Dodon.

Șeful statului a mai fost întrebat dacă este adevărat că-și dorește alegeri parlamentare anticipate conform sistemului electoral mixt. Președintele a menționat că nu are cum să aibă loc astfel de scrutin, mai ales că astăzi Curtea Constituțională a decis că alegerile parlamentare pot avea loc doar conform sistemului electoral proporțional.

"Curtea Constituțională a anunțat astăzi că alegerile anticipate au loc după sistemul proporțional, acest lucru l-au solicitat inclusiv deputații PSRM. Eu m-am semnat sub acea declarație comună anul trecut împreună cu partenerii noștri de coaliție din anul trecut. Așa că alegerile anticipate chiar dacă vor avea loc, vor avea loc după sistemul proporțional", a menționat președintele.

Igor Dodon a spus ferm că, în calitate de președinte, va face tot posibilul să fie evitată o criză politică în țară.

"Când avem pandemie, secetă, situație economică în Republica Moldova instabilă, să mai adăugăm o criză politică eu cred că ar fi o greșeală, dar dacă cineva vrea să-și asume acest lucru din opoziție sau partenerii noștri de coaliție de la PDM, să-și asume, noi dacă nu va fi majoritate parlamentară suntem de acord să fie anticipate. Dar eu, în calitate de președinte, voi face tot posibilul să nu fie criză politică", a spus șeful statului.

Astăzi, Curtea Constituțională aluat decizia că dacă alegerile parlamentare anticipate se vor desfășura conform sistemului proporțional, dacă vor fi organizate înainte de 17 august 2020. Deputații Blocului ACUM Sergiu Litvinenco, Alexandru Slusari și alesul PSRM Vasile Bolea s-au adresat la Curtea Constituțională încă anul trecut, dar Înalta Curte s-a pronunțat astăzi pe marginea sesizării.

