Dodon: „S-a încercat crearea premiselor pentru a-l înlătura pe Stoianoglo din funcție”

CHIȘINĂU, 22 mai - Sputnik. Șeful statului consideră că în această săptămână s-a încercat înlăturarea din funcție a procurorului general Alexandr Stoianoglo, având în vedere că la Curtea Constituțională a fost examinată legalitatea procedurii de selectare a procurorului-șef. Igor Dodon crede că acest lucru are nemijlocită legătură cu evoluțiile în dosarul „furtul miliardului”, în contextul în care Stoianoglo a declarat că unul dintre principalii beneficiari ai jafului este fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc.

„Ați văzut că procurorul Republicii Moldova a venit cu unele idei, acțiuni destul de clare în ceea ce ține de furtul miliardului. Eu sunt ferm convins că avem un procuror general profesionist, integru, cu verticalitate. Și evident că acest lucru nu le place la mulți. Nu le place oligarhilor, nu le place lui Plahotniuc, Șor, Candu. De aceea, la Curtea Constituțională a fost examinată săptămâna aceasta o sesizare mai veche, prin care s-a încercat să se creeze premize pentru a-l scoate pe Stoianoglo din funcție”, a declarat președintele.

Șeful statului a menționat că va mai fi o încercare de a-l înlătura din funcție pe Stoianoglo peste câteva zile, când va fi examinată constestarea rezultatelor concursului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general, depusă de un fost pretendent la acest fotoliu.

„Stoianoglo rămâne în funcție în continuare. Va mai fi o încercare în data de 25, luni, când se va examina în instanța de judecată”, a declarat șeful statului.

Potrivit lui Igor Dodon, Înalta Curte a stabilit ieri că ideea fostului prim-ministru Maia Sanda de a crea un filtru suplimentar în cadrul Guvernului - comisia care face preselecția candidaților la funcția de procuror general - este anticonstituțională.

„De fapt, noi am preîntâmpinat-o. Și îmi aduc aminte că ea voia să o înăsprească și mai tare când și-a asumat răspunderea. Noi am depus moțiune de cenzură și Curtea Constituțională a confirmat că noi am avut dreptate. A confirmat că ea a fost demisă corect, pentru că ceea ce a propus în luna noiembrie a anului precedent a fost anticonstituțional”, a spus președintele.

Amintim că ieri Curtea Constituțională s-a pronunțat în privința constituționalității Legii Procuraturii, după ce mai mulți deputați au depus în data de 23 septembrie 2019 o sesizare. Trei aspecte au fost declarate neconstituționale. Este vorba despre procedura de desemnare a procurorului general interimar, procedura de preselecție a candidaților pentru funcția de procuror general și procedura de eliberare din funcție a procurorului general.

Curtea a subliniat că articolul 125 din Constituție prevede explicit subiectele cu atribuții decizionale în procesul de numire a Procurorului General, acestea fiind Consiliul Superior al Procurorilor și Președintele Republicii Moldova.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova