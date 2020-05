Ce spune Igor Dodon despre șansele de supraviețuire a majorității parlamentare

CHIȘINĂU, 22 mai - Sputnik. Șeful statului a fost întrebat cât se va mai menține actuala majoritate PSRM-PDM și Guvernul în frunte cu Ion Chicu, având în vedere că 14 deputați democrați au migrat către Pro Moldova și Partidul „ȘOR”. Igor Dodon a remarcat că traseismul politic este o lovitură de imagine pentru întregul Legislativ.

„Parlamentul își pierde credibilitatea. Dacă mai pleacă 2-3 deputați din această majoritate parlamentară, atunci mai bine e să dizolvăm acest Parlament. Ideal ar fi ca alegerile parlamentare să aibă loc odată cu cele prezidențiale. (...) Probabilitatea că această majoritate parlamentară va mai funcționa câteva săptămâni sau luni este destul de mare. Dacă vor fi mai puțin de 50 de deputați în coaliție, ne vom convoca împreună cu doamna Greceanâi, cu domnul Chicu și vom decide ce facem și dacă mai are sens acest guvern să funcționeze”, a declarat președintele.

Igor Dodon crede că nu va fi deloc ușor să fie format un nou guvern, în cazul în care Cabinetul Chicu va fi demis.

„Nu cred că dreapta va risca să meargă cu Plahotniuc să formeze un alt Guvern, dar dacă își asumă o astfel de responsabilitate - să semneze, să-i înainteze președintelui candidatura și noi ne vom gândi”, a declarat oficialul.

Reacție la atacurile opoziției

Șeful statului a comentat și imaginile prezentate de deputatul Blocului ACUM Iurie Reniță, în care apar fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, Igor Dodon și Serghei Iaralov, un apropiat de-al lui Plahotniuc, precum și o pungă de culoare neagră, în care parlamentarul de opoziție afirmă că s-ar afla bani.

„Cu cât sunt mai aproape alegerile, cu atât mai multe atacuri sunt în adresa președintelui. (...) Mă atacă atât oponenții politici, care speră să-mi fie oponenți la alegerile prezidențiale, cât și Plahotniuc mă atacă foarte dur, care, datorită acțiunilor întreprinse de noi anul trecut, a fost nevoit să fugă din Republica Moldova și încearcă să plaseze anumite secvențe pe care le-a filmat pe ascuns și care eu știam că le filma. Eu am spus de mai multe ori că mi-am asumat o anumită povară conștient, ca să scăpăm de Plahotniuc. Toate aceste trucaje și încercări de a mă denigra sunt ferm convins că nu vor avea niciun efect. Scopul este să mă destabilizeze psihologic ca eu să cedez. Îmi vin mesaje de tot felul că „dacă n-ai să te oprești, ai să primești”. Așa a fost și anul trecut, dar am dat dovadă de caracter și am mers până la capăt”, a spus Igor Dodon.

Oficialul a comentat și inițiativa PPDA de inițiere a procedurii de suspendare a președintelui, anunțată ieri la ședința plenară a Parlamentului.

„Pentru a suspenda președintele trebuie 67 de voturi în Parlament. Procedura nu este deloc simplă. Noi, socialiștii, avem 37 de mandate, cu democrații avem 52 și evident că orice procedură de acest tip nu are nicio șansă. Dar cu ce scop se face? Iarăși în contextul campaniei electorale. (...) Acei care inițiază aceste comisii, oare nu înțeleg că îi fac jocul lui Plahotniuc? Mergeți exact pe scenariul lui! Nu vreau să cred că cei de la Năstase sunt în contact cu Plahotniuc, dar fac fix ceea ce vrea el. Care-i sensul? Peste cinci luni sunt alegeri prezidențiale. Mergeți în campanie, convingeți lumea, dacă doriți. Președintele n-o să-și dea demisia”, a mai spus șeful statului.

Igor Dodon a precizat că va decide dacă va participa sau nu la prezidențiale în luna septembrie, pentru că acum sunt alte priorități.

