Stoianoglo face dezvăluiri despre implicarea lui Plahotniuc în „jaful secolului”

CHIȘINĂU, 26 mai - Sputnik. Alexandr Stoianoglo afirmă că implicarea lui Vlad Plahotniuc în jaful bancar era previzibilă.

„Când se desfășura concursul pentru funcția de procuror general am spus că investigarea furtului a mers într-o direcție greșită. (...) Nu am înțeles cum printr-un control atât de strict și total, banii au ajuns în altă parte. (...) Plahotniuc monitoriza tot ce se întâmplă în țară și nu-mi puteam imagina cum a fost sustras un miliard de dolari din sistemul bancar și banii au ajuns nu știu unde fără să aibă implicare Plahotniuc”, a remarcat procurorul general.

Alexandr Stoianoglo susține că procurorii dețin probe care demonstrează că o firmă afiliată fostului lider PDM a beneficiar de o sumă impunătoare în urma jafului.

„Avem probe care arată că cel puțin 100 de milioane de dolari au ajuns la o companie afiliată lui Plahotniuc. Nu că nu exclud, dar pot să spun ferm că această cifră va crește pe măsură ce vom avansa în urmărirea penală”, a declarat procurorul-șef.

Stoianoglo mai spune că va trebui revizuit rolul lui Șor în acest jaf de proporții, „pentru că dosarul care a ajuns în judecată este legat cu doar o parte a activității acestui grup”. Procurorul general afirmă că grupul Șor a fost folosit în mare parte pentru spălarea banilor.

În plus, Stoianoglo afirmă că Vlad Filat va trebui să acopere pejudiciul pe care l-a creat.

„Ispășirea pedepsei nu este suficientă. Trebuie să fie compensat prejudiciul. Acel prejudiciu creat de Filat nu a fost compensat pe deplin, chiar dacă a fost confiscată averea”, a punctat procurorul general.

El a mai spus că în prezent se verifică minuțios acțiunile lui Andrian Candu în perioada în care a fost comis furtul miliardului, pentru că atunci deținea funcția de ministru al Economiei. „Nu avem încă dovezi că banii au fost transferați companiilor afiliate lui Candu”.

Alexandr Stoianoglo crede că își va duce mandatul de 7 ani până la capăt.

„Cred foarte mult în procurori. Procuratura are un potențial foarte bun. Are oameni foarte profesioniști. Le-am promis că nu vom avea niciodată dosare la comandă. Pentru că atunci când oamenii se află sub presiune, nu pot fi obiectivi. (...) Nu am angajamente făță de vreo structură politică, pentru că asta va duce Procuratura în blocaj”, a mai spus procurorul general.

Procurorul a dat asigurări că va face tot ce îi stă în puteri ca Procuratura să-și recapete imaginea de altădată și a promis că va reacționa la toate legalitățile care se comit.

