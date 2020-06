Un nou sondaj - același rezulat: PSRM în topul preferințelor alegătorilor

CHIȘINĂU, 3 iun. - Sputnik. Potrivit sondajului prezentat astăzi, 54 la sută dintre cetățeni cred că ar fi bine ca alegerile parlamentare anticipate să fie organizate în aceeași zi cu scrutinul prezidențial, iar 21 % din cei chestionați au spus că nu vor alegeri parlamentare anticipate.

Cetățenii deciși au fost întrebați dacă duminica viitoare ar fi organizate alegerile parlamentare anticipate pentru cine și-ar da votul. Astfel, PSRM ar obține 46,3%, Partidul Acțiune și Solidaritate – 30,9,%, iar Platforma ”DA” – 7,5%. Celelalte formațiuni politice nici nu ar accede în Legislativ.

”Oamenii au mai fost întrebați în cine au cea mai mare încredere. Astfel, 29,6% au spus că în Igor Dodon, 20,5% în Maia Sandu și 5% în Andrei Năstase. Am vrut să aflăm și preferințele oamenilor în funcția de președinte al țării. Am propus o listă deschisă. Astfel, Igor Dodon a acumulat 29,5%, Maia Sandu - 18%, iar Năstase - 4,8%. La fel, le-am propus o listă închisă cu persoane și am rugat participanții să aleagă o persoană. Astfel, 35,8% a acumulat Igor Dodon, Maia Sandu - 23,3 %, iar Andrei Năstase - 5%”, a declarat sociologul Andrei Luchian.

Sondajul a fost realizat în perioada 23 - 31 mai 2020, la solicitarea postului de televiziune TVC 21. La studiu au participat 1 767 de persoane din 111 localități cu vârsta de peste 18 ani, iar interviurile s-au realizat la telefon. Marja de eroare este de 2,3%.

