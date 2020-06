Igor Dodon, despre cei 30 de ani de suveranitate: ”Am avut și urcușuri, și coborâșuri”

CHIȘINĂU, 6 iun. - Sputnik. În data de 23 iunie, Republica Moldova va marca 30 de ani de la proclamarea suveranității. În această zi, în anul 1990, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat Declarația de Suveranitate.

Președintele țării, Igor Dodon, a vorbit despre parcursul țării în aceste trei decenii.

”Ca și oricare stat tânăr, dar cu o istorie foarte bogată, evident că am avut și urcușuri, și coborâșuri. Noi am aavtu diferite perioade. Cea mai mare realizare este faptul că noi am reușit să păstrăm statalitatea țării noastre. Cel mai mare eșec este că noi nu am reușit să păstrăm tot ceea ce a fost bun în timpul când am fost membri ai Uniunii Sovietice. Aici, mă refer la tot ce ține de domeniul economic și social. Noi am distrus cu succes tot ce a fost în industrie, în economie, în standartele sociale, în educație. Eu cnsider că statul nostru are viitor și totul depinde e noi”, adeclarat președintele Igor Dodon.

Declarația de suveranitate a fost adoptat într-un context istoric complex, marcat de o paradă a suveranităţilor, proces care a cuprins întreg spațiul sovietic de atunci.

Estonia prima şi-a declarat suveranitatea în noiembrie 1988, fiind urmată de Lituania în aprilie 1989 şi Letonia în iulie 1989. Declaraţia de suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti a fost precedată de asemenea de cea a Georgiei din 26 mai 1990 şi a Rusiei din 12 iunie 1990.

Declaraţiei de Suveranitate stipulează în mod clar că suveranitatea R.S.S. Moldova este unica şi necesara condiţie a existenţei statalităţii Moldovei. Se afirmă supremaţia legilor R.S.S. Moldova asupra celor unionale, se instituie cetăţenia republicii şi se prevede dreptul suveran de a menţine relaţii diplomatice cu toate ţările lumii.

Declaraţia de suveranitate a servit drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a țării, care a fost votată la data de 29 iulie 1994.

Declaraţia de Suveranitate a fost votată cu o singură abţinere.

