Cum va fi gestionată criza economică: Iată ce spune Igor Dodon

CHIȘINĂU, 9 iun. - Sputnik. Igor Dodon susține că toate țările au de suferit pe plan economic din cauza efectelor provocate de COVID-19, iar Moldova nu este o excepție. Totuși, autoritățile au câteva planuri pentru a depăși această criză. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisuni de la postul public de televiziune.

”Cum ne descurcăm? La capitolul buget, încasările din ultimele săptămâni arată o tendință pozitivă. Noi când am rectificat bugetul pentru anul curent am redus cu 10-12% față de anul trecut. Noi acum suntem în scădere cu 5% față de anul trecut. Am căzut în aprilie, iar în mai am început să ne ridicăm. Dacă vom continua acest trend, noi reușim să gestionăm situația, chiar dacă nu vom reuși să reluăm negocierile și să semnăm acordul cu Federația Rusă. Aici va influența situația politică. Dacă va fi incertitudine, agenții economici vor stopa activitatea. Depinde cine gestionează situația fiscală și vamală, acum avem profesioniști în fruntea Guvernului și la Finanțe. Depinde și cât de repede se va restabili activitatea economică în HoReCa”, a declarat Igor Dodon.

Șeful statului consideră că după redeschiderea localurilor și hotelurilor volumu consumului va fi mai redus.

”Eu îi înțleg pe ei și unele critici. Nu există o soluție perfectă în legătură cu pandemia, dacă mențineam restricțiile dure. Până acum eram criticați de cetățeni că nu au salarii, nu mai pot sta în casă. Și, într-adevăr, cum să stai în casă, au fost 34 de grade, cum să stai în apartament, între patru pereți? Dacă scoteam toate restricțiile la 1 mai, așa cum am vrut, creșterea numărului de cazuri de COVID-19 era să fie de 500-600 și blocam tot sectorul medical. De aceea fost luată o decizie de mijloc”, a mai spus președintele.

Igor Dodon susține că măsurile pe care le vor anunța în următoarele zile autoritățile vor ajuta agenții economici să depășească criza.

”Guvernul a venit cu câteva propuneri. Poimâine vor fi votate în Guvern, dar și o inițiativă legislativă pe care eu am inițiat-o cu câteva săptămâni în urmă. Este vorba despre acordarea creditelor și acoperirea dobânzilor din partea statului la credite în mărime de șase fonduri de salarizare pe întreprindere. Aceasta este o sumă foarte mare. Prin acest pas, statul este gata să acopere dobânzile la credite pentru toate creditele care sunt în sectorul economic. Așa ceva e fără precedent”, a menționat președintele țării.

Igor Dodon a mai spus că acum Guvernul are două soluții pentru a face față crizei economice. Este vorba despre administrarea corectă a resurselor financiare interne și împrumuturile externe. În context, președintele a fost întrebat dacă va renegocia cu Federația Rusă acordul de împrumut, când va merge la Moscova, la sfârșitul lunii.

”Noi vom discuta acest subiect. Acest credit avea de fapt condiții foarte bune. Cei care l-au criticat, care au plecat de la PDM, spun că condițiile sunt foarte bune, atunci ziceau că sunt rele. Acest acord a fost posibil datorită înțelegerii dintre mine și președintele Rusiei, Vladimir Putin, anul trecut. Acești bani sunt prevăzuți în bugetul Federației Ruse pentru Republica Moldova, dar partenerii noștri de la Moscova tot vor să înțeleagă, să nu ajungă din nou în Parlament și să fie blocat. Vom discuta subiecutul și vom vedea la ce concluzie ajungem. Eu consider că decizia CC a fost una politică. Vom vedea dacă Rusia ar fi gata încă o dată să semneze acest acord”, a spus șeful statului.

Igor Dodon va merge la Moscova la parada militară din 24 iunie, care va fi organizată cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei. Parada urma să aibă loc pe 9 mai, așa cum se întâmplă tradițional, dar a fost amânată din cauza pandemiei.

