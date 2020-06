Șeful statului, cu un bilanț de Ziua Suveranității

CHIȘINĂU, 23 iun - Sputnik. Președintele Igor Dodon s-a adresat astăzi cetățenilor țării cu prilejul adoptării, acum 30 de ani, a Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova.

"Acest document este condiția indispensabilă a existenței statalității moldovenești, or, anume din 23 iunie 1990 trebuie să se numere zilele și anii de suveranitate și independență ai statului moldovenesc modern", a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Totodată el a remarcat că "astăzi se împlinesc exact 3 ani și jumătate din momentul când a depus jurământul în calitate de președinte al Republicii Moldova, pe data de 23 decembrie 2016".

El a făcut un bilanț al celor trei ani și jumătate a mandatului său de președinte.

"Trăiască Republica Moldova!", în felul acesta și-a încheiat Igor Dodon mesajul.

"Având în vedere experiența Moldovei din ultimii ani, mi-am dat seama că țara are nevoie de un set de abordări noi în politica internă și externă, are nevoie de câteva teze de guvernare foarte ferme, prin care să fie reparate daunele aduse de oligarhie, iar însăși oligarhia, în cele din urmă, să fie dată jos de la putere. Am definit aceste patru abordări sau teze: Echilibru, Caracter, Responsabilitate și Valorile noastre, exprimându-mi speranța că sunt într-un gând cu cetățenii Republicii Moldova, adică, am mers pe calea corectă în politică și acum privim în viitor cu aceleași speranțe și așteptări", a scris Igor Dodon.

Amintim că astăzi se împlinesc exact 30 de ani de la proclamarea Suveranității țării. Declarația de Suveranitate a fost adoptată în data de 23 iunie 1990, de către deputații Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești.

Declarația a fost adoptată într-un context istoric complex, marcat de o paradă a suzeranităților, proces care a cuprins întreg spațiul sovietic. Estonia prima şi-a declarat suveranitatea în noiembrie 1988, fiind urmată de Lituania în aprilie 1989 şi Letonia în iulie 1989. Între timp, Lituania și-a declarat independența de stat pe 11 martie 1990. Declaraţia de suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti fusese precedată de asemenea de cea a Georgiei din 26 mai 1990 şi a Rusiei din 12 iunie 1990.

Declaraţia de Suveranitate stipulează în mod clar că suveranitatea R.S.S. Moldova este unica şi necesara condiţie a existenţei statalităţii Moldovei. Se afirmă supremaţia legilor R.S.S. Moldova asupra celor unionale, se instituie cetăţenia şi se prevede dreptul suveran de a menţine relaţii diplomatice cu toate ţările lumii.

