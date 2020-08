Mitingul PAS: Critici la adresa guvernării și solidarizare cu agricultorii

CHIȘINĂU, 16 aug – Sputnik. Formațiunea de opoziție condusă de Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a organizat duminică, 16 august, o acțiune de protest împotriva guvernării în centrul Chișinăului. Persoanele care au participat la acțiune, inclusiv venite din raioane, au purtat măști de protecție și s-au aflat la distanță mare unele de altele, pentru a respecta distanțarea socială în condițiile pandemiei de COVID-19. La această oră nu există estimări referitoare la numărul participanților din partea organizatorilor și Poliției.

© Sputnik / Mihai Caraus. Miting PAS, 16 august 2020

Protestul, desfășurat sub genericul „Învingem hoția, oprim sărăcia!”, a avut loc în scuarul Teatrului de Operă și Balet. La protest s-a scandat „Demisia”, „Jos Dodon”, „Nu Justiției corupte”, „Jos mafia”, „Diaspora-i cu noi” .

Mai întâi, au avut luări de cuvânt deputații din PAS, care s-au solidarizat cu agricultorii, afectați puternic de secetă anul acesta, și care au declanșat acțiuni de protest încă la începutul săptămânii. Precizăm că, în paralel, agricultorii protestează a cincea zi consecutiv, aflându-se acum la intrarea în orașul Chișinău dinspre Autogara de Sud.

Un deputat PAS, Lilian Carp, a cerut convocarea Parlamentului într-o ședință în care să adopte legi necesare pentru redresarea situației în agricultură.

La acțiunea lor de protest, reprezentanții PAS au criticat modul în care guvernarea gestionează situația dificilă din agricultură și au relatat că au pregătit anumite proiecte de lege care ar îmbunătăți situația agricultorilor. Au ieșit la microfon și antreprenori ce fac parte din PAS.

Totodată, reprezentanții PAS au vorbit despre problemele cu care se confruntă cetățenii cu un nivel scăzut de trai în general, în primul rând despre situația pensionarilor.

Vorbitorii la miting s-au referit și la situația din Justiție, inclusiv criticând activitatea unor magistrați concreți, care în opinia lor sunt „corupți”.

© Sputnik / Mihai Caraus. Miting PAS, 16 august 2020

„Igor Dodon vrea într-un final controlul asupra Justiției pentru a frauda alegerile”, a spus la protest deputatul PAS Sergiu Litvinenco.

Liderul PAS, Maia Sandu, care a vorbit la finalul acțiunii, a spus că protestul a fost organizat pentru a denunța criza sanitară, problemele grave din sectorul agricol, corupția, sărăcia.

„Această guvernare nu a lăsat fermierii să intre în oraș. I-a oprit la capătul orașului. Polițiștii lui Dodon umblă cu carnețelul și notează numerele tractoarele cu care au venit fermierii”, a adăugat președintele PAS.

„Oamenilor nu le este frică de Dodon. Însă oamenilor le este frică de sărăcie”, a apreciat Maia Sandu.

Anterior, referindu-se la protestele din aceste zile, președintele Igor Dodon a comentat, în emisiunea sa „Președintele răspunde” din 14 august, că forțe politice de opoziție urmăresc tensionarea situației în preajma alegerilor prezidențiale, stabilite pentru 1 noiembrie. Scopul protestelor este să dea jos guvernarea actuală, a apreciat președintele.

Igor Dodon a adăugat că bani în Buget nu se vor adăuga dacă actuala guvernare va pleca, dar că la conducerea țării ar putea veni în schimb oameni care n-ar merita, în opinia sa, s-o conducă.

„Păi, iată, ori o să înțelegeți și o să susțineți echipa actuală, ori aveți două variante: vine unul de-alde Plahotniuc și atunci o să spuneți „dați-i moldoveanului mintea cea de pe urmă”, sau să vină una de la Harvard, care o să aibă joystick-ul, pultul în afara țării. N-o să intereseze nimic ce-i în țară. Joystick o să aibă. (...) Dar ce se întâmplă aici în țară n-o interesează, pentru că aici nu are copii, n-are nimic. Totul – în afara țării. O să-i spună „sideti” (stai – trad. rusă, nota red.), - sideti, „lejati” (culcat – trad. rusă, nota red.) – lejati, „golos” (voce - trad. rusă, nota red.) - golos. Dar ce se întâmplă aici în țară n-o interesează, pentru că aici nu are copii, n-are nimic. Totul – în afara țării. În kartocikă (fișă - trad. rusă, nota red.) să-și scrie că a fost nacealnik, președinte, premier”, a spus Igor Dodon în cadrul emisiunii. Jurnaliștii au concluziont că o are în vedere pe Maia Sandu.

