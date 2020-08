(DOC) Un nou val de plecări din Partidul Democrat: „Am putea reveni când va pleca Filip”

CHIȘINĂU, 17 aug – Sputnik. Membrii organizației teritoriale Florești a Partidului Democrat din Moldova au anunțat că pleacă in corpore din formațiunea politică. Decizia a fost luată având în vedere că zilele trecute formațiunea a decis să-i excludă din partid pe deputații Vladimir Andronachi și Eugeniu Nichiforciuc.

„Noi, toți membrii organizației teritoriale Florești a Partidului Democrat, in corpore, declarăm că părăsim Partidul Democrat din Moldova și ne declarăm neafiliați în toate organele locale elective din raionul Florești. Totodată, ne rezervăm dreptul de a reveni în PDM odată cu plecarea lui Pavel Filip, direct responsabil de dezbinarea și distrugerea partidului”, se menționează în declarația comună a organizației teritoriale.

Decizia de a-i exclude pe Nichiforciuc și Andronachi din Partid a fost luată săptămâna trecută într-o ședință comună a Biroului executiv al Partidului Democrat şi fracţiunii PDM, la care s-a constatat că cei doi „de mult nu mai iau parte la şedinţele fracţiunii PDM în Parlament şi nici la acţiunile Partidului Democrat”.

„Aşadar, cei doi de mult nu mai sunt parte a echipei PDM: Nu poţi pleca de acolo de unde nu eşti”, este mesajul partidului către cei doi, conform unui comunicat de presă al formațiunii.

Anterior, liderul PDM, Pavel Filip, a admis, în declarații pentru presă, că Vladimir Andronachi şi Eugeniu Nichiforciuc ar putea adera la Partidul Socialiștilor, existând zvonuri că aceștia ar fi apropiați de socialiști, dar că acest fapt „nu va fi o catastrofă pentru PDM”.

Membrii Biroului executiv şi deputaţii PDM au făcut atunci apel către organizaţiile teritoriale ale formațiunii „să rămână unite şi consolidate şi să acţioneze în interesul cetăţenilor Republicii Moldova”.

