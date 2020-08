Președintele Dodon, despre principalele provocări și etape ale mandatului de președinte

CHIȘINĂU, 26 aug - Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, susține un briefing de presă în care își prezintă raportul de activitate pentru ultimii 3 ani și jumătate.

Șeful statului a vorbit despre principalele provocări cu care s-a confruntat societatea noastră în această perioadă.

”Am avut mai multe provocări care au fost în premieră pentru țara noastră. Am avut de confruntat un regim oligarhic, care practic a capturat statul. În premieră ne-am ciocnit cu pandemia COVID-19. Să recunoaștem că această provocare, de care nimeni nu a fost pregătit, a fost și rămâne o provocare majoră pentru toată țara noastră, pentru toți cetățenii și în special pentru conducerea de vârf care trebuie să facă față acestei probleme. În premieră ne-am ciocnit cu o secetă cu care nu ne-am mai ciocnit în toți acești 29 de ani de Independență. Dumneavoastră, stimați cetățeni, o să ne dați aprecierea cuvenită, dar eu consider că noi am făcut față acestor provocări”, a declarat Dodon în debutul discursului său.

Două etape de bază

Președintele a vorbit și despre specificul politicii promovate pe parcursul acestei perioade.

”Întreaga perioadă a mandatului meu de președinte poate fi împărțită în două etape de bază: prima - 2017 până în iunie 2019, atunci când, din nou, în premieră pentru Republica Moldova, am avut o luptă fără precedent între instituțiile statului, între Președenție pe de o parte și Parlament și Guvern, controlate de Plahotniuc pe de altă parte. Atunci când în premieră a apărut noțiunea de suspendare a președintelui din funcție. O premieră absolută nu doar pentru Moldova, ci pentru întreg mapamondul. A fost un blocaj total. A doua etapă a fost una mai constructivă, o etapă de colaborare dintre ramurile puterii, din luna iunie a anului trecut până în anul acesta. În etapa a doua noi am demonstrat o colaborare eficientă între ramurile puterii. Eu cred că aceasta a fost o perioadă bună”, a declarat Dodon.

Totodată el a precizat că în prima perioadă s-a axat mai mult pe politica externă și contactele cu cetățenii, iar în cea de a doua perioadă accentul a fost pus pe politica internă, inițiative economice, inițiative sociale care au fost sprijinite de Legislativ.

Patru lucruri principiale

Dodon a ținut să scoată în evidență patru lucruri importante de care s-a ghidat în această perioadă, pe care le consideră importante pentru un conducător de stat care își reprezintă poporul.

”Eu cred că în această perioadă am dat dovadă de câteva caracteristici. În primul rând este vorba de caracter. Niciun conducător nu poate face față provocărilor, dacă nu are caracter. Caracter, atunci când trebuia să dăm jos regimul oligarhic, când trebuia să ieșim cu inițiative mai dure - ”furtul miliardului”, aeroport. A doua trăsătură importantă este responsabilitatea față de cetățeni, responsabilitatea socială, economică. Al treilea lucru important este echilibrul - atât în politica externă, cât și să încerci să găsești echilibru și pe intern. Vreau să vă amintesc că în premieră am reușit crearea unei coaliții dintre partidele de stânga și de dreapta, lucru imposibil pe toată perioada de independență. Și al patrulea lucru important pentru un conducător de stat care reprezintă poporul său este să stimeze și să păstreze valorile tradiționale. Începând de la datinile noastre strămoșești, familia tradițională, valorile creștin-ortodoxe. Consider că un conducător de stat este obligat să promoveze și să respecte aceste valori”, a conchis Dodon.

El a subliniat că aceste caracteristici: caracterul, responsabilitatea, echilibrul și valorile tradiționale - reprezintă un lucru principial pentru șeful statului.

