Ion Chicu: Astăzi marcăm Ziua Independenței altfel

CHIȘINĂU, 27 aug – Sputnik. Astăzi marcăm Ziua Independenței altfel. Motivul este evident - întreaga omenire se confruntă cu o criză fără precedent generată de noul coronavirus. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței.

„Prin eforturi angajate, Guvernul minimalizează efectele negative ale pandemiei pentru a salva vieți omenești. Suntem recunoscători medicilor, polițiștilor, dar și tuturor persoanelor dedicate, care luptă împotriva acestui virus”, a declarat Ion Chicu.

Premierul spune că Guvernul s-a angajat în realizarea mai multor inițiative pentru a putea reduce din impactul devastator al pandemiei asupra economiei țării.

„Am privit actuala criză ca o oportunitate de a iniția reforme pentru revitalizarea economiei în beneficiul cetățenilor. Implementăm reforme pentru dezvoltarea unei infrastructuri calitative în sate și orașe, pentru modernizarea sectorului agricol, care în acest an a fost lovit de secetă și alte intemperii, pentru lansarea unor Platforme Industriale Multifuncționale care vor genera locuri de muncă. Ne-am adaptat din mers la noile realități provocate de pandemie și am transformat situațiile dificile în oportunități. Astfel, am folosit instrumentele IT pentru a promova învățarea electronică și educația la distanță. Toate aceste momente dificile ne călesc și ne unesc pentru a deveni mai puternici”, mai spune Chicu.

Prim-ministrul crede că Ziua Independenței este un prilej de a sensibiliza generația tânără să contribuie la dezvoltarea țării și ne îndeamnă să uităm de diferențe și să ne unim eforturile pentru ca împreună să muncim pentru prosperarea și independența țării noastre.

