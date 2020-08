Primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, candidează la prezidențiale

CHIȘINĂU, 28 aug - Sputnik. Renato Usatîi, care are dosar penal în Rusia și este dat în urmărire internațională, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Liderul formațiunii „Partidul Nostru” consideră că el este candidatul potrivit pentru această funcție, chiar dacă recunoaște că are și neajunsuri.

„Nu sunt nici pe departe un om ideal. Am neajunsuri, ca fiecare dintre voi. Uneori, există motive pentru care trebuie să fiu criticat. Dar în prezent, cetățenii Moldovei nu au nevoie de un președinte icoană, în fața căruia să se închine”, a declarat primarul de Bălți în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bălți.

Liderul „Partidului Nostru” afirmă că vrea să devină președinte pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate. Mai mult, el spune că vrea să declare război tuturor demnitarilor corupți.

”Astăzi facem primul pas. Acum trebuie să ne adunăm forțele pentru a câștiga alegerile prezidențiale. (...) Peste două luni va trebui să dăm un răspuns – dorim să menținem acest sistem, sau suntem gata să începem transformarea țării noastre într-un stat normal. (...) Vom câștiga acest război și țara noastră se va elibera de mafie, de scheme de corupție, de hoții care fură banii și bunurile oamenilor”, a declarat liderul Partidului Nostru.

Usatîi consideră că imediat după prezidențiale trebuie să fie declanșate alegeri parlamentare anticipate pentru a dizolva actualul legislativ. Potrivit primarului de Bălți, actualul Parlament este format din „deputați corupți și transfugi”.

Însuși Renato Usatîi însă este acuzat de fraudă în Rusia, unde este urmărit penal. La sfârșitul lunii aprilie, Ministerul rus al Afacerilor Interne a anunțat că a adus acuzații împotriva lui Usatîi în absența sa în cazul scoaterii a 500 de miliarde de ruble din Rusia împreună cu oligarhul Vladimir Plahotniuk.

Ancheta îl numește drept membru al comunității infracționale internaționale, care în 2013-2014 a retras sute de miliarde de ruble din Federația Rusă prin intermediul MoldIndConBank.

În luna iulie, Judecătoria raionul Tverskoy din Moscova a emis un mandat de arestare în absență pe numele lui Renato Usatîi. Acesta a fost dat în urmărire internațională.

Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse îi consideră drept organizatori ai schemei criminale și pe deținătorii pașapoartelor rusești și moldovenești, Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon. Aceștia la fel sunt dați în căutare internațională.

