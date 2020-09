Etapele de desfășurare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020

CHIȘINĂU, 3 sept – Sputnik. După lungi dezbateri, pe 21 mai curent, deputații în Parlamentul Republicii Moldova au decis că alegerile prezidențiale se vor desfășura pe 1 noiembrie.

„Conform articolului 109 alineatul 3 din Codul Electoral, alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova se vor desfășura cu cel puțin 30 de zile și cel mult 60 de zile înainte de expirarea mandatului președintelui în funcție și Parlamentul stabilește data alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor”, a precizat atunci deputatul PSRM Vasile Bolea în prezentarea proiectului de Hotărâre care prevede organizarea alegerilor prezidențiale în data de 1 noiembrie 2020, înregistrat de deputații PSRM.

Conform prevederilor legale, orice scrutin începe cu perioada electorală, durata căreia este de 90 de zile și se finalizează odată cu confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Președinte de către Curtea Constituțională. Pentru alegerile din acest an, Comisia Electorală Centrală a stabilit începerea perioadei electorale pe 25 august.

Până la această dată, Comisia a publicat lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, în baza datelor prezentate de Agenția Servicii Publice, dar a întreprins și alte acțiuni care țin de startul perioadei electorale.

Conform programului calendaristic aprobat de CEC, urmează constituirea circumscripțiilor electorale, secțiilor de votare și organelor electorale ierarhic inferioare. Astfel, până la 4 septembrie inclusiv, la CEC trebuie să fie prezentate candidaturile pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul II. Iar până la 6 septembrie inclusiv, cu cel puțin 55 de zile înainte de ziua alegerilor, trebuie să fie constituite circumscripțiile electorale de nivelul II. Consiliile electorale de circumscripție de nivelul II se vor constitui până la 11 septembrie inclusiv, cu cel puțin 50 de zile înainte de ziua alegerilor.

Până la 26 septembrie inclusiv, cu cel puțin 35 de zile înainte de ziua alegerilor, are loc constituirea secțiilor de votare în baza propunerilor primarilor, constituirea și organizarea secțiilor de votare în străinătate, organizarea și formarea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului (Transnistria).

Cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, adică până la 6 octombrie inclusiv, vor fi constituite și birourile electorale ale secțiilor de votare. Același program calendaristic precizează că, în perioada 1 septembrie - 1 octombrie inclusiv, are loc desemnarea candidaților și colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova.

Această acțiune începe cu înregistrarea grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților și are loc în perioada 1 – 11 septembrie. În termen de trei zile de la data depunerii setului de acte, CEC emite rezultatul examinării dosarului. După înregistrarea grupurilor de inițiativă se eliberează legitimații și liste de subscripție. Abia atunci, grupurile pentru susținerea candidaților la funcția de președinte pot începe colectarea semnăturilor.

După procesul de colectare a semnăturilor, valabilitatea cărora va fi ulterior verificată de CEC, urmează înregistrarea candidaților. Aceștia vor depune documentele necesare cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. La fel, în termen de trei zile de la data depunerii actelor, Comisia va decide care dintre candidați vor fi înregistrați și li se vor elibera legitimațiile respective.

Până la 8 octombrie inclusiv, după înregistrarea candidaților, va fi publicată lista integrală a candidaților înregistrați. După care lista va fi transmisă către fiecare secție de votare după constituirea ei.

Un termen bine cunoscut în fiecare scrutin electoral este „Agitația electorală”. Pentru alegerile din 1 noiembrie, agitația electorală este permisă în perioada 2 octombrie - 30 octombrie inclusiv. Iar în cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin - până la data de 13 noiembrie inclusiv, după înregistrarea în calitate de concurent electoral.

După încheierea înregistrării concurenților electorali, până la 13 octombrie inclusiv, CEC urmează să aprobe modelul și textul buletinului de vot. Înscrierea concurenților electorali în buletinele de vot se va face în ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată în ziua depunerii documentelor pentru doi sau mai mulți candidați.

Ulterior, până la 28 octombrie inclusiv, buletinele de vot vor fi tipărite. Iar în cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, până la 11 noiembrie inclusiv.

Așadar, alegerile prezidențiale din acest an a fost stabilite pentru ziua de 1 noiembrie. Iar în cazul în care va exista și cel de-al doilea tur, alegătorii vor merge la secțiile de vot și pe data de 15 noiembrie. Procesul votării, ca și în cazul tuturor scrutinelor, are loc începând cu ora 07:00 șu până la 21.00. După caz, se permite prelungirea cu cel mult 2 ore a duratei votării pentru a le permite tuturor alegătorilor care fac coadă la secția de votare respectivă să-și realizeze dreptul de vot. După închiderea secțiilor de votare are loc numărarea voturilor și totalizarea rezultatelor alegerilor.

După încheierea votării și numărarea voturilor se completează formularul special pentru numărarea voturilor, sunt verificate datele din acesta și se întocmește procesul-verbal privind rezultatele votării. Nu mai târziu de 18 ore după închiderea secțiilor de votare, rezultatele sunt afișate la intrarea în secția de votare. Până la 3 noiembrie inclusiv, iar în cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin - până la 17 noiembrie inclusiv, în termen de 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare, procesele-verbale cu privire la rezultatele alegerilor pe circumscripție, documentele și materialele electorale vor fi prezentate la CEC.

Confirmarea sau infirmarea legalității alegerilor are loc până la 21 noiembrie inclusiv, în cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, până la 5 decembrie inclusiv, în termen de 10 zile după primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală. Ulterior, are loc validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova