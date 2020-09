Lukașenko: Nu am miliarde, singura mea avere este țara

Lukașenko susține că nu are miliarde, iar singura sa avere este țara și toate succesele pe care le-a obținut în perioada de aflare la conducerea acesteia.

CHIȘINĂU, 9 sept – Sputnik. Președintele Republicii Belarus, Aleksander Lukașenko, a declarat că nu are nicio avere în afară de țara lui pe care o conduce, nu deține miliarde precum fostul lui omolog ucrainean Piotr Poroșenko.

“Doar au rămas și la noi astfel de unghere. Și în Rusia ele există, toate acestea încă sovietice, alb-negru. Le-am adus în ordine. Este unul din motive pentru care umblu cu automatul… Nu doar pentru că sunt gata să o apăr prin orice mijloace. Nu am nimic în afară de asta. Dacă aș fi avut câteva miliarde, poate aș fi procedat ca Poroșenko. Desigur, nu gândesc în așa mod. Din momentul în care nu am astfel de miliarde, nu are de ce să-mi fie frică”, a declarat Lukașenko într-un interviu oferit posturilor rusești de televiziune.

Președintele afirmă că el și acasă spune: “Ascultați-mă, copii, dacă nu azi, atunci mâine”. “Cine știe când voi pleca la Domnul, când mă va chema… Când se încearcă să mă împiedice să fac ceva. Voi pleca cândva, probabil, însă nu voi permite distrugerea a ceea ce am creat împreună cu oamenii. Iată cu ce trăiesc și cum s-a schimbat această țară”, a spus Lukașenko.

El consider că în perioada conducerii sale Belarusul “s-a schimbat radical, a devenit o țară cu totul diferită”. Lukașenko a menționat că în calitatea lui de om de la țară, țăran și Fecioară conform horoscopului, îi place “să fie ordine peste tot”.

Președintele belarus a atras atenția că acum câțiva ani Belarus și Rusia au organizat la Moghiliov un forum al regiunilor.

“Eu îi spun – Vladimir Vladimirovici (Putin), zburați cu mine, în apropiere e satul meu unde m-am născut. Iată unde am mers, l-am cufundat în izvorul rece, care mereu are patru grade. Bunelul a construit cândva această cișmea… Și noi zburăm, iar eu îi spun – De ce tot privești pe fereastră. Din Moghiliov până în satul meu zborul durează vreo cinci minute… - La tine aici totul e curat, ordonat, câmpii și restul (a răspuns Putin n.r.). - Eu stau și mă gândesc, nici nu-ți imaginezi cu ce preț am obținut-o”, a adăugat Lukașenko.

