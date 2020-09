Maduro, discurs epocal la ONU împotriva imperialismului SUA

BUCUREȘTI, 22 sept - Sputnik, Marius Holdean. Summit-ul virtual ținut de ONU la aniversarea a 75 de ani de existență i-a dat ocazia lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, să critice "lumea hegemoniei, lumea imperialismului" în timpul unui discurs înregistrat.

"Venezuela apără o lume multipolară, un sistem reînnoit al Naţiunilor Unite, un sistem ce ştie să aplice dreptul internaţional şi protejează popoarele lumii", a declarat Maduro.

El a luat și apărarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cu trimitere la atacurile SUA împotriva OMS.