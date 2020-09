CEC a decis! Igor Dodon este oficial candidat la prezidențiale

CHIȘINĂU, 28 sept - Sputnik. Igor Dodon este oficial candidat la funcția de președinte al țării. Comisia Electorală Centrală a examinat listele de subscripție prezentate anterior de grupul de inițiativă care a colectat semnături în favoarea lui.

Și în cazul lui Igor Dodon mai multe semnături au fost colectate cu abateri. Reprezentantul CEC Vladimir Șarban le-a cerut reprezentanților candidatului să explice acest lucru.

”Noi am depus un număr mai mult decât necesar ca să fim înregistrați. Am ținut cont de lege, dar în ceea ce ține de semnăturile nevalabile ni s-a spus că s-au verificat peste 22 de mii de semnături, dintre care 20 de mii sunt valabile. Cu părere de rău, fiecare susținător are scrisul lui și probabil sunt erori tehnice și mecanice”, a declarat Vlad Bătrâncea, reprezentantul candidatului.

Igor Dodon s-a născut la data de 18 februarie 1975, în satul Sadova din raionul Călărași. Este președinte al Republicii Moldova din 2016. A deținut funcția de prim-viceprim-ministru din 2008 până în 2009 și a fost ministru al Economiei și Comerțului din 2006 până în 2009.

Anterior, CEC a înregistrat alți trei concurenți electorali. Este vorba despre candidatul Partidului „Platforma Demnitate și Adevăr” Andrei Năstase, Renato Usatîi din partea formațiunii „Partidul Nostru” și liberal-democratul Tudor Deliu.

Comisia Electorală Centrală a refuzat însă înregistrarea lui Andrian Candu, după ce a descoperit mai multe nereguli în listele de subscripție.

De asemenea, Comisia Electorală Centrală a înregistrat mai multe grupuri de inițiativă. Acestea au sarcina de a colecta semnături pentru candidatul desemnat de adunarea cetățenilor, candidatul PAS Maia Sandu, Dorin Chirtoacă - mișcarea politică „Unirea”, Violeta Ivanov - Partidul „Șor”, Octavian Țîcu din partea PUN, Serghei Toma - Partidul Oamenilor Muncii, Alexandr Kalinin, Ion Costaș și Constantin Oboroc - ultimii trei fiind toți independenți.

Grupurile de inițiativă vor colecta semnături până cel târziu 1 octombrie. Potrivit legislației, campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie va începe cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor.

