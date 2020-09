Oficial! Violeta Ivanov este candidat la prezidențiale

CHIȘINĂU, 29 sept - Sputnik. Reprezentanta Partidului „Șor” Violeta Ivanov este oficial candidat la funcția de președinte al țării. Comisia Electorală Centrală a examinat listele de subscripție prezentate anterior de grupul de inițiativă care a colectat semnături în favoarea ei.

Grupul a prezentat la CEC 25 de mii de semnături, dintre care peste 3 mii au fost declarate nule. Mai mult, 22 de persoane din liste erau, de fapt, decedate. Cu toate acestea, numărul semnăturilor valabile a fost suficient pentru ca Violeta Ivanov să fie înscrisă în cursă.

”Noi am studiat semnăturile persoanelor decedate și am ajuns la concluzia că persoanele sunt în viață, însă au fost erori la completarea listelor. Am adus probe și am arătat că au fost erori. Avem 3 persoane care într-adevăr sunt decedate, dar au murit după ce au completat listele”, a declarat reprezentantul Violetei Ivanov.

Anterior, CEC a înregistrat alți patru concurenți electorali. Este vorba despre candidatul Partidului „Platforma Demnitate și Adevăr” Andrei Năstase, Renato Usatîi din partea formațiunii „Partidul Nostru”, liberal-democratul Tudor Deliu și Igor Dodon, ales de adunarea cetățenilor.

Comisia Electorală Centrală a refuzat însă înregistrarea lui Andrian Candu, după ce a descoperit mai multe nereguli în listele de subscripție.

De asemenea, Comisia Electorală Centrală a înregistrat mai multe grupuri de inițiativă. Acestea au sarcina de a colecta semnături pentru candidatul PAS Maia Sandu, Dorin Chirtoacă - mișcarea politică „Unirea”, Octavian Țîcu din partea PUN, Serghei Toma - Partidul Oamenilor Muncii, Alexandr Kalinin, Ion Costaș și Constantin Oboroc - ultimii trei fiind toți independenți.

Grupurile de inițiativă vor colecta semnături până cel târziu 1 octombrie. Potrivit legislației, campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie va începe cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor.

