Viitorul coaliției PDM-PSRM, incert! Iată ce spune Filip

CHIȘINĂU, 30 sept - Sputnik. Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, anunț lansarea unei campanii de consultări interne în urma cărora urmează să decidă cum să acționeze mai departe.

”Vrem să facem altfel de politică, astfel încât toți cei care ne susțin și fac parte din echipa PDM să fie informați despre situația din partid și din țară”, a declarat Pavel Filip în cadrul unui briefing de presă.

Liderul democraților a vorbit și despre coaliția PSRM-PDM, despre care a spus că este una ”șubredă”.

”Această coaliție încă există foarte șubred, la limită, în conformitate cu acordul pe care l-am semnat și am explicat de ce am făcut acest lucru. Eu, în calitate de președinte de partid, sunt mândru de exponenții PD în Guvern și consider că muncesc foarte bine și au demonstrat acest lucru prin acțiunile lor. Și în acest moment de criză pentru țară am și decis să venim în Guvern”, a menționat Pavel Filip, precizând că această coaliție va exista ”atât timp cât va exista majoritate de voturi, cât vom simți că suntem utili în această echipă guvernamentală și că putem menține acest echilibru și a ne aduce aportul pentru a face ceva în momentul de criză”.

Liderul PDM a precizat că urmează să decidă în cadrul formațiunii cum se va acționa în cadrul scrutinului prezidențial, dar și după alegeri, inclusiv în cazul reconfigurării de forțe sau în cazul alegerilor parlamentare anticipate.

