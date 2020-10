Sfat de la Dodon: Unde să locuiți cât sunteți studenți

CHIȘINĂU, 23 oct - Sputnik. În cadrul emisiunii "Președintele răspunde", Igor Dodon a vorbit despre anii săi de studenție. Șeful statului a învățat la Universitatea Agrară de Stat și anume acolo și-a întâlnit și marea iubire, pe soția sa Galina, cu care au întemeiat o familie frumoasă și puternică.

© Photo : Facebook / Igor Dodon Galina Dodon, despre criticile la adresa președintelui "Am locuit cinci ani în cămin, din 1992 și până în 1997. Acolo mi-am întâlnit și soția. Eu cred că este cea mai frumoasă perioadă pentru orice student. Obligatoriu, cei care sunt studenți: nu locuiți cu părinții și nu vă luați chirii locuințe, ci, dacă este posibilitate, mai bine să locuiți în căminul studențesc alături de colegi. Eu vă recomand nu doar pentru a vă găsi soție, ci ca să petreceți cei mai frumoși ani anume în cămine", a declarat Igor Dodon.

Igor și Galina Dodon s-au căsătorit în ultimul an de facultate. Cuplul prezidențial are trei copii. Cel mai mare fiu are 18 ani și se numește Vlad, cel de-al doilea are 13 ani și are numele Bogdan, iar mezinul Nicolae are 5 ani. Anterior, Prima Doamnă a menționat că președintele Igor Dodon se implică în educația lor, deși programul încărcat nu întotdeauna îi permite acest lucru.

