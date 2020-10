Dodon, după incidentul cu Usatîi: Am reușit să vorbim cu cetățenii

CHIȘINĂU, 25 oct – Sputnik. Igor Dodon a scris pe Facebook că s-a întâlnit totuși cu alegătorii din Fălești.

"Astăzi ne aflam în nordul Moldovei. Prima destinație - orașul Fălești. În pofida tuturor provocărilor, am reușit să vorbim cu cetățenii din centru raional. Mulțumesc oamenilor pentru susținerea acordată! Nu-i vom dezamăgi! Vom face totul ce ne stă în puteri ca să avem o țară unită, prosperă și puternică!", a scris șeful statului pe Facebook.

© Photo : Miroslav Rotari Igor Dodon la întâlnirea cu alegătorii din or. Fălești

El a anunțat că după a avut și alte adunări electorale.

"Ulterior, am mers în comuna Sărata Veche, unde am avut o discuție constructivă cu localnicii. Oamenii mi-au adresat întrebări din toate domeniile. Am menționat că problemele lor îmi sunt cunoscute și voi contribui la soluționarea acestora. Împreună vom reuși!", a conchis Dodon.

Vom menționa că și liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a venit și el cu o reacție, doar că pe Youtube, după acest incident. El a anunțat într-un filmuleț făcut în mașină că, după cazul de la Fălești, Igor Dodon ar fi dat indicații poliției să-l blocheze pe Usatîi și să-i pregătească provocări

Mai exact, Usatîi a spus că "toată poliția țării a primit indicații ca să fiu oprit pe drumuri, să mi se controleze mașina, să-l stopeze cât mai mult, ca Usatîi să nu ajungă la nicio întâlnire la timp". Liderul Partidului Nostru susține că șeful statului le-ar fi cerut polițiștilor chiar să-l rețină.

Precizăm că Renato Usatîi nu a venit cu nicio probă în sprijinul afirmațiilor sale.

Amintim că astăzi candidatul la postul de președinte din partea Partidului Nostru, Renator Usatîi, a mers la întâlnirea cu alegătorii altui candidat la funcția de șef de stat – actualul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

În transmisiunea online pe Facebook, Usatîi a spus că a mers la această întâlnire la Fălești pentru a adresa câteva întrebări concurentului său electoral. Dodon, la rândul lui, l-a acuzat pe Usatîi că a pus la cale o provocare.

Usatâi a mai spus că Fălești este orașul său natal și a sperat să poată organiza dezbateri cu Dodon în fața locuitorilor orașului.

"Am aflat că în Fălești vine Igor Dodon și eu am venit ca să-i adresez câteva întrebări care sunt de mare interes pentru cetățeni", a spus Usatâi.

După ce Dodon a intrat în sala în care urma să aibă loc întâlnirea lui cu alegătorii și unde deja îl aștepta Usatâi, între susținătorii celor doi au avut loc altercații, îmbrânceli, dar care nu a generat într-un conflict cu aplicarea forței fizice.

"Dragi prieteni, voi toți ați venit la întâlnirea cu mine. Noi toți trăim într-o țară unită. Astfel de întâlniri poate orișicine să desfășoare, de ce trebuia să se organizeze această mizerie? Imaginați-vă că astfel de oameni vor ajunge la putere, ce va fi atunci?", a declarat Dodon înainte de a părăsi sala.

După ce Dodon a părăsit sala, Usatîi a anunțat că va merge și la alte întâlniri electorale ale președintelui.

