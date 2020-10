Vom intra în carantină după alegeri? Răspunsul lui Dodon

CHIȘINĂU, 28 oct - Sputnik. Președintele Igor Dodon susține că autoritățile nu vor impune regimul de carantină după scrutinul prezidențial, întrucât sectorul economic și așa a fost afectat de pandemie, dar și de seceta nemiloasă din acest an.

Șeful statului a făcut aceste precizări în cadrul unei emisiuni de la un postul local de televiziune.

"Prioritatea numărul unu pentru noi este lupta cu pandemia și noi ne pregătim serios. Am discutat cu colegii chiar și în ultimele săptămâni, o să venim cu unele abordări importante care ne vor permite mai repede să depășim această situație de criză legată de pandemie. Poziția noastră - și a mea, și a domnului premier, este fermă, să nu impunem restricții noi sau revenirea la restricții în domeniul economic, categoric nu. Noi și așa am avut de pierdut în acest an și din cauza pandemiei, și din cauza secetei", a declarat Igor Dodon.

Președintele a dat asigură că nici în sistemul de învățământ nu vor fi schimbări, doar dacă în anumite instituții se vor înregistra cazuri de infecție se vor lua măsuri, așa cum s-a procedat până acum.

"Nu trebuie să punem restricții sistemului educațional, trecerea la online nu este o soluție doar dacă vor fi clase, școli, care vor avea cazuri masive, vor intra în carantină pentru o perioadă, se vor izola, dar nu tot sistemul educațional din țară", a mai spus Igor Dodon.



Bilanțul persoanelor infectate a ajuns la 72 460. De la începutul pandemiei, 53 201 pacienți s-au vindecat de COVID-19, iar 1 710 au decedat din cauza complicațiilor provocate de coronavirus.

