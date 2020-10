Dodon, despre mediile rusești în Moldova după alegeri

CHIȘINĂU, 28 oct – Sputnik. Președintele Igor Dodon a acordat un interviu pentru portalul rbc.ru din Federația Rusă, în care s-a referit și la accesul pe piața media din Republica Moldova a programelor posturilor de televiziune rusești.

"La începutul anului 2018, a fost adoptată o lege care restricționează accesul pe piața informațională a Moldovei a câtorva posturi de televiziune rusești și a conținutului lor. Eu nu am fost de acord cu adoptarea acestei legi și nu am promulgat-o, din care cauză Curtea Constituțională m-a suspendat din funcție și legea a fost promulgată de președintele Parlamentului. Așa se face că această lege este încă în vigoare. Eu consider că ea trebuie schimbată. Pentru asta avem nevoie de 51de voturi în Parlament, dar noi avem doar 37. Dar eu sper mult că după alegerile prezidențiale noi vom găsi posibilitatea de a schimba situația", a declarat Igor Dodon.

