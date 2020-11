Ion Ceban - un an de la câștigarea mandatului de primar

Exact cu un an în urmă, Ion Ceban a fost ales primar general al Chișinăului. Primarul spune că mai sunt multe de realizat, iar acest prim an de mandat al său este „startul marilor schimbări în Chișinău”.

CHIȘINĂU, 3 nov – Sputnik. Astăzi s-a împlinit un an de când Ion Ceban a fost ales primar general al municipiului Chișinău. Pe 3 noiembrie 2019, în al doilea tur de scutin, Ion Ceban, care a candidat din partea Partidului Socialiștilor (PSRM), a învins cu 52,39% din voturi.

„Exact cu un an în urmă, am primit votul Dumneavoastră de încredere, dragi chișinăuieni!

Am candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din dragoste față de orașul nostru și din dorința de a schimba lucrurile spre bine. Am găsit o mare gospodărie pe alocuri lăsată de izbeliște. Venind în funcția de primar, știam bine ce îmi doresc, iar acest lucru era SCHIMBAREA pentru Chișinău”, a scris Ion Ceban pe Facebook.

Primarul general a menționat că la ora actuală în Chișinău sunt lansate concomitent zeci de proiecte de infrastructură, unele lucrări fiind finalizate, iar altele fiind în desfășurare și spre finalizare.

„Parcurile sunt modernizate, trotuarele și aleile sunt renovate, pasajele subterane și cele mai importante străzi ale capitalei sunt reabilitate”, a menționat Ion Ceban.

Vorbind despre reușite, primarul a spus că anul acesta, pentru prima oară în mulți ani, „am reușit să abordăm problema tratării nămolului de la Stația de Epurare și curățare a râului Bâc, precum și modernizarea Poligonului de deșeuri de la Țânțăreni, dar și înaintarea în procesul de achiziționare a transportului public”.

Totodată, potrivit lui, s-a reușit dezvoltarea proiectelor mari de infrastructură în suburbiile Chișinăului, cu bani din bugetul municipal, dar și cu ajutorul marilor companii.

„În urmă cu un an, străzile din Chișinău erau împânzite de panouri publicitare pestrițe și erau pline de gherete de toate lungimile, culorile și dimensiunile. În urmă cu un an, piețele improvizate erau în multe sectoare, iar parcarea pe străzile principale ale orașului era la ordinea zilei. În urmă cu un an, niciunul dintre locuitori nu ar fi fost surprins că un zgârie-nori ar putea crește în parc, o stație de transport public ar putea fi „transformată” într-un supermarket și nici de construcția stațiilor PECO apărute la fiecare intersecție”, a menționat Ion Ceban.

Edilul capitalei a afirmat că „astăzi, toate acestea sunt străine pentru Chișinău, deoarece am reușit parțial să schimbăm atitudinea funcționarilor, locuitorilor și a celor care doresc să investească în Chișinău, dar și am reușit să reglementăm legal anumite procese”.

Primarul a spus că „împreună putem schimba orașul nostru” și că mai sunt multe de realizat, iar acest prim an de mandat al său este „startul marilor schimbări în Chișinău”.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova