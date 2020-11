Video: Noii membri ai Guvernului Chicu au depus jurământul

CHIȘINĂU, 9 nov - Sputnik. Noii membri ai Guvernului Chicu, care îi înlocuiesc pe reprezentanții PDM în Cabinetul de Miniștri, au depus jurământul.

Olga Cebotari a devenit viceprim-ministru pentru Reintegrare, în locul Cristinei Lesnic. Anatol Usatîi este șef al Ministrul Economiei și Infrastructurii, înlocuindu-l pe Sergiu Răilean. De altfel, Usatîi a ocupat această funcție înainte de precedenta remaniere guvernamentală, când în Cabinetul Chicu au venit reprezentanții PDM. Aurel Ciocoi este noul ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene și îl înlocuiește pe Oleg Țulea, care a renunțat la fotoliul de ministru în favoarea funcției de ambasador în Ungaria. Ciocoi a fost, de altfel, tot ministru de Externe, înainte ca această funcție să fie ocupată de Oleg Țulea. Victor Gaiciuc este noul ministru al Apărării - funcție pe care a deținut-o înainte ca acest post să-l ocupe Alexandru Pînzari. Lilia Pogolşa este ministru al Educației, Culturii și Cercetării, în locul lui Igor Șarov. Pogolșa a fost anterior viceministru al Educației.

În cadrul discursului de după numirea noilor miniștri, președintele în exercițiu, Igor Dodon, i-a îndemnat pe noii membri ai Cabinetului Chicu să nu se implice în politică și să se concentreze pe problemele cu care se confruntă cetățenii.

”Singurul mod în care se poate menține stabilitatea politică și funcționalitatea economiei este în jurul unei alianțe formate din partidul socialiștilor și în jurul unui președinte și a unui premier care sunt sprijiniți de acest partid majoritar în Parlament. Rog echipa de la Guvern să nu se implice în lupta politică și să se concentreze în continuare pe gestionarea crizei pandemice și rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii”, a declarat Igor Dodon.

La rândul său, premierul Ion Chicu a explicat decizia sa de a întreprinde aceste remanieri în cadrul Cabinetului de miniștri.

”Ca urmare a deciziei Partidului Democrat de a-și retrage reprezentanții săi din Guvern, astăzi am venit cu modificările pe care ni le oferă legislația, Constituția Republicii Moldova, și raționamentul principal - de ce atât de rapid am acționat? Ca autoritățile statului să poată funcționa la capacitate maximă, or după cum spuneam suntem într-o perioadă dificilă. Este perioada când elaborăm și promovăm bugetele, când trebuie să venim în fața oamenilor cu propuneri pentru politica bugetar-fiscală, politici sociale și de creștere a economiei, iată de ce nu avem nicio oră liberă și a fost necesar să asigurăm funcționalitatea deplină a ministerelor”, a explicat Chicu.

Amintim că dimineață șeful Cabinetului de Miniștri, Ion Chicu, a anunțat că i-a înaintat președintelui Igor Dodon propunerea de revocare a miniștrilor care reprezintă în Guvern Partidul Democrat.

Asta după ce PDM a declarat că își va retrage cei cinci reprezentanți ai săi din Guvern imediat după învestirea în funcție a președintelui ales și a chemat partidele parlamentare la dialog pentru a constitui un nou Cabinet de Miniștri.

