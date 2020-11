În pofida recomandărilor FMI: Chicu, despre cea mai importantă realizare

CHIȘINĂU, 13 nov - Sputnik. Premierul Ion Chicu consideră că cel mai important lucru în această perioadă dificilă au fost investițiile în infrastructură. El spune că au răsunat laude chiar și de la reprezentanții FMI, chiar dacă anterior aceștia au condiționat acordarea creditului de urgență de 234 de milioane de dolari cu reducerea cheltuielilor. Declarația a fost făcută de premier în cadrul unui briefing de presă în care Chicu și-a prezentat raportul de activitate în calitate de șef al Cabinetului de Miniștri la un an de activitate.

”Probabil cel mai important lucru sunt investițiile în infrastructură. Le-am menținut așa cum ne-am dorit. Arpopo, primim aprecieri chiar și de la cei care în aprilie ne convingeau că să le tăiem, și aici mă refer în primul rând la FMI. Atunci am luptat când am negociat cu ei acel credit de urgență de 234 de milioane de dolari, una dintre condiții a fost să tăiem investițiile. Noi am spus că renunțăm la credit, dacă insistați pe tăierea investițiilor și am venit și cu argumente. Atunci ne pregăteam că vor veni masiv concetățenii noștri din diasporă acasă și spuneam că în cazul în care nu vom crea locuri de muncă prin aceste investiții în infrastructură riscăm să le plătim indemnizații de șomaj, dar eu cred că cetățenii noștri au demnitate și preferă să muncească decât să primească îndemnizația de șomaj”, a declarat Chicu.

Premierul a subliniat că nu doar nivelul salariului este cauza pentru care cetățenii noștri pleacă din țară, dar și infrastructura subdezvoltată a țării.

”În aceste condiții, chiar și cu un salariu mai bun nu cred că tinerii vor dori să rămână aici. Deci este un pas asumat de investiții în infrastructură”, a punctat premierul.

Chicu a ținut să sublinieze că toată lumea deja înțelege că pandemia nu se încheie printr-un decret sau vreo hotărâre a Comisiei Situații Excepționale și a spus că vor fi necesari și alți pași în viitor pentru a sprijini economia.

