Deputați PDM și PPDA: Iată cine ar fi gata să facă coaliție cu PSRM

CHIȘINĂU, 18 nov - Sputnik. Vicepreședintele PDM Nicolae Ciubuc a fost întrebat în studioul Sputnik Moldova dacă Partidul Democrat ar fi gata să facă o nouă coaliție cu PSRM. Ciubuc nu a oferit un răspuns clar.

”Cei din PAS și PPDA nu văd posibilă realizarea unui scenariu de a face coaliție cu cineva, așa că ne-am pomeni într-un scenariu mai sumbru, care va genera o criză. Totul va fi clar în următoarea perioadă. Să nu uităm că avem un Guvern, care are o agendă și dacă va avea 51 de voturi în Parlament are șanse, în caz contrar, vine un Guvern minoritar care nu are soartă. O moțiune acum împotriva Guvernului nu ar fi o decizie binevenită pentru țară. Nu este exclus că actualul Guvern va avea 51 de voturi în Parlament”, a declarat Nicolae Ciubuc, vicepreședintele PDM.

Nicolae Ciubuc spune că PSRM ar putea face o coaliție informală cu platforma Pentru Moldova și Partidul Politic ȘOR, însă acest scenariu va fi clar în următoarele zile.

”Un calcul simplu arată că toți împreună ar avea în jur de 54-55 de voturi, este o majoritate stabilă, dar nu știu cât va rezista din punct de vedere politic o astfel de majoritate. Cred că presiunea va fi enormă și nu va rezista în timp. Cel mai bun scenariu este totuși o restare a actualului Guvern”, susține Nicolae Ciubuc, vicepreședintele PDM.

Ciubuc este de părere că deputații din PDM, PAS, PPDA și PSRM trebuie totuși să găsească un consens clar pentru a fi depășită criza actuală. În același timp, vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari susține că formațiunea pe care o reprezintă nu ar susține o coaliție cu socialiștii nici dacă li s-ar oferi funcția de premier.

”Dacă vorbim despre coaliția largă cu PSRM, acest lucru este exclus, dar cu PAS și PDM nu avem voturi suficiente. Scenariu cel mai plauzibil sunt alegerile parlamentare anticipate. Acum sunt așa scenarii: 1 Dodon insistă să fie păstrat actualul Guvern, după mine este o greșeală și vă spun că oricum acest Executiv va pleca sub presiunea internă, izolarea externă. El poate fi menținut doar prin înțelegeri neoficiale cu Partidul ȘOR. 2 Guvernul Chicu pleacă în două săptămâni și mai departe sunt două variante: sunt declanșate alegeri anticipate sau vine un Guvern tranzitoriu care va avea grijă de acordul cu FMI, aprobarea bugetului și alte detalii”, a menționat Alexandru Slusari, vicepreședintele PPDA.

Luni, președintele în exercițiu a anunțat că va iniția discuții cu toate partidele parlamentare pentru a stabili ce proiecte de lege trebuie votate în timpul apropiat, iar a doua zi Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrat din Moldova și grupul parlamentar PRO Moldova au spus că nu vor da curs invitației. După aceasta, Igor Dodon a venit cu o reacție la poziția celor patru formațiuni. El a declarat că le-a întins o capcană deputaților și nici nu se aștepta ca cineva dintre ei să accepte invitația. Iată ce spune democratul Nicolae Ciubuc despre refuzul PDM de a meargă la discuții cu președintele în exercițiu.

”Suntem o țară parlamentară, respectiv, Parlamentul este responsabil și de confirmarea Guvernului, și de examinarea problemelor, inițiativelor legislative. Politic vorbind, Igor Dodon nu mai este președinte, ori ieșirea noastră din această coaliție a marcat startul dialogului cu noul președinte și am zis că anume el trebuie să înceapă negocierile. De aceea și ne-am retras din coaliția de guvernare. Considerăm că toate discuțiile trebuie să aibă loc pe platforma parlamentară”, a declarat Nicolae Ciubuc, vicepreședintele PDM.

De precizat că toate partidele pledează pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate.

După prelucrarea a 100% din procesele verbale, Comisia Electorală Centrală a anunțat că Maia Sandu, desemnată de Partidul Acțiune și Solidaritate a acumulat 57,75%, iar Igor Dodon, candidatul independent – 42,25%.

