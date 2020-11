Discuții aprinse în Parlament despre decizia Înaltei Curți

CHIȘINĂU, 19 nov - Sputnik. Parlamentul nu are dreptul să stabilească un regulament temporar pentru examinarea proiectelor de legi și amendamentelor, fără modificarea regulamentului Legislativului adoptat prin lege organică.

Decizia a fost luată de Curtea Constituțională, după ce o sesizare în acest sens a fost depusă de către deputații Andrian Candu și Sergiu Sârbu. Totodată, Parlamentului nu are dreptul să respingă în baza prevederilor regulamentului temporar amendamentele depuse de deputați. De asemenea, Guvernul este obliga să avizeze amendamentele trimise de Legislativ.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi atacată. În timp ce se desfășura ședința Parlamentului, președintele fracțiunii PPDA, Alexandru Slusari, a anunțat despre decizia luată de Înalta Curte.

”Rog, explicați Direcției Juridice dacă noi putem să folosim o oră a votului, aceste reguli temporare”, a spus Alexandru Sluasari.

De cealaltă parte, președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a menționat că deocamdată Legislativul nu a primit decizia Curții Constituționale, dar i se pare o hotărâre bună.

”Eu chiar mă bucur de această decizie, dar nu știu dacă asta ține de competența Curții să dicteze Parlamentului ce trebuie să facă, îmi pare ieșit din comun, dar de această hotărâre mă bucur”, a declarat Zinaida Greceanîi.

Iar vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea a menționat că nu i se pare corect ca Înalta Curte, condusă de reprezentanți numiți de Legislativ, să dicteze asemenea regulamente.

”Noi încă nu am văzut această decizie, nu am văzut motivarea, Parlamentul are autonomie internă în desfășurarea activității sale, Parlamentul este un organ reprezentativ și reprezintă cetățenii, Parlamentul aprobă legi și modifică Constituția. Noi am fost cei care am votat judecătorii Curții Constituționale și să aibă respect față de instituția parlamentară ”, a declarat Vșad Batrîncea.

Se pare că declarațiile lui Batrîncea nu i-au fost pe plac deputatului PAS Sergiu Litvinenco.

”Domnul Batrîncea, Curtea asta și a explicat că este autonomie a Parlamentului, dar pe dea altă parte există principiul democrației reprezentative și supremația Constituției. Curtea a spus că atunci când se va merge pe calea adoptări unor reguli temporare votate în plen, lucrul acesta poate ave loc doar dacă este prevăzut expres în prevederile Regulamentului Parlamentului. Pe viitor, Legislativul nu poate decide proceduri Ad Hoc”, a spus Litvinenco.

Vlad Batrîncea nu a ezitat să vină cu o replică.

”Noi nu modificăm regulamentul Parlamentului, în cadrul ședinței Parlamentul are dreptul prin votul majorității să vadă procedura de vot, așa că asta nu e o decizie de competența Curții Constituționale. Noi nu indicăm Curții cum să voteze”, a menționat Batrîncea.

După aceasta, discuțiile la acest subiect s-au terminat. Parlamentul s-a întrunit astăzi în ședință după o pauză de aproximativ două luni. Pe agendă sunt peste 20 de proiecte de lege și hotărâri. Mai multe inițiative vizează sfera socială - fondurile de pensii facultative, modificări la legea cu privire la ocrotirea sănătății și la legea cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice.

