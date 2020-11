Dodon: Eu am dispus ca Sandu să aibă pază, deși legea nu prevede

CHIȘINĂU, 20 nov - Sputnik. Igor Dodon susține că Maia Sandu, în calitate de fost premier, a avut dreptul să beneficieze de pază de stat 12 luni după plecarea sa din funcție, însă ea s-a dezis de acest serviciu în luna aprilie, când a dat în judecată Serviciul de Protecție și Pază de Stat care nu i-a acceptat inițial refuzul.

”Doamna Sandu, în calitate de președinte ales, urma să beneficieze de pază din momentul când va intra în funcție și va depune jurământul, adică în data de 24-25 decembrie, nu mai devreme. Ținând cont de situația care este în țară, eu am luat decizia și am dispus ca paza să fie acordată săptămâna această, cu toate că legislația nu presupune asta. Și Maia Sandu, care a refuzat în luna aprilie și a dat în judecată SPPS, acum a acceptat paza și are pază și la scară”, a declarat Igor Dodon.

De precizat că, joi, la sediul PAS a mers o echipă de protecție de la SPPS. Astfel, la dispoziția președintelui ales, Maia Sandu, este un agent de pază, un automobil de serviciu și șoferul personal.

În iunie 2019, Legea care vizează SPPS a fost modificată, astfel că instituția a trecut în subordinea președintelui țării. Serviciul Protecție și Pază de Stat asigură protecţia demnitarilor Republicii Moldova, a oficialilor străini pe timpul şederii lor în țara noastră, precum şi paza sediilor de lucru a demnitarilor şi a reşedinţelor.

